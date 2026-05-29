Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană transmite disperare. Tot ce au făcut nu a contat. Relația SUA-România este blocată”

Malina Maria Fulga
Dan Dungaciu: „Contractul de lobby cu firma americană ne transmite disperarea politicienilor. Tot ce au făcut până acum nu a contat. Relația SUA-România este blocată"
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre contractul României de lobby cu SUA, acuzând incompetența statului român. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că contractul cu firma de lobby americană ar fi doar o mișcare disperată din partea politicienilor români de a pune din nou pe picioare relația României cu SUA. După o lungă campanie pro-europeană, s-a trecut acum la o campanie pro-americană, spune Dungaciu. Acest lucru va fi însă observat de către Statele Unite, adaugă acesta.

„Încă nu îndrăznesc, că ți s-a dat ordinul să îți schimbi piciorul. Deci după un an de zile am trecut de la pro-europenitate la pro-americanitate. De parcă americanii sunt așa de idioți să nu-și dea seama. Salturile astea disperate, care arată un eșec instituțional major, cum ar fi jumătate de milion pe lună pentru propagandă în America.”

Invitatul susține că acest contract de lobby denotă eșecul statului român în menținerea unei relații bilaterale cu Statele Unite. Relația cu Washingtonul este blocată, spune Dungaciu. Încercările actuale de deblocare prin lobby agresiv nu vor da rezultate, ar putea fi chiar taxate de către americani.

„E disperarea pentru că realizezi că e un eșec major și realizezi că, de fapt, tot ce ai făcut tu până acum n-a contat. Și sigur că acum, logic vorbind, dacă tu ai constatat după un an de zile că n-a contat nimic și nu s-a întâmplat nimic, de fapt, pentru că știu asta. Relația cu România e blocată. Eu știu cel mai bine, eu simt cel mai bine că au încercat și alte chestii până acum. Pentru că relația cu România la nivelul Washingtonului oficial este blocată. Asta nu înseamnă că dacă nu ai vorbit de 2C, SMR-uri și alte chestii, nu s-a deblocat nici vorbă. Acolo există grupuri de lobby puternice care nu cred că au vrut legătură cu administrația Trump, dacă mă întrebați pe mine, și care joacă o partitură, de fapt, care a fost făcută de Biden. Că povestea asta e veche de pe vremea lui Biden. Și atunci oamenii încearcă, încearcă, încearcă, încearcă și sunt disperați. De ce nu avem ambasadă? Și zeci de diplomați acolo, de ce avem consul, consilier în America? De ce, de ce, de ce avem minister de externe? Desființați-l, domnule, dacă noi facem politica externă cu factură. De ce mai avem același ambasador în Statele Unite la Washington? După eșecul ăsta, când tu dai jumătate de milion, evident că recunoști un eșec.”

