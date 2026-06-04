Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, nu înțelege de ce se mai organizează alegerile parlamentare dacă președintele își poate stabili singur guvernul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu nu înțelege de ce se mai organizează alegerile parlamentare dacă președintele își poate stabili singur guvernul. Acesta spune că președintele poate să aleagă chiar și un premier care a luat sub 1% la alegerile parlamentare.
„Eu cred că, din păcate, mai mult decât un limbaj de lemn, pentru că eu de mult n-am auzit un discurs atât de incoerent. Pentru că, după logica domniei sale, în primul rând, n-am înțeles ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale, da, o să revin la asta. N-am înțeles de ce mai organizăm alegeri parlamentare în România? Pentru că alegerile prezidențiale înțeleg că sunt alfa și omega. Ele dau direcția și în funcție de ele trebuie să configurez și majoritățile din Parlament. Mă refer la alegerile prezidențiale alea bune, alea trebuie să dea majoritatea. După ce logică n-am înțeles. Păi să nu le mai facem. Hai să nu mai consumăm banii cu legislativul, alegem președintele. Președintele se uită în societate și-și face un guvern, că oricum nu contează. Ai 2% ? Îl pui premier care a avut 2%. Oricum nu iei din Parlament și îți faci guvernul tău. Deci, logica asta că alegerile prezidențiale decid totul e cel puțin bizară. Domnule, stați un pic, dacă s-o fi votat împotriva alegerilor prezidențiale… S-a votat împotriva a două teme, nu una singură. România a rămas la fel de divizată cum a fost atunci și astăzi, că dacă ne uităm pe sondaj, este practic aceeași configurație politică. Sunt 40% cu 40%, iar restul minorități.”, a declarat analistul.