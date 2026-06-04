Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, nu înțelege de ce se mai organizează alegerile parlamentare dacă președintele își poate stabili singur guvernul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „N-am înțeles de ce mai organizăm alegeri parlamentare în România? Pentru că alegerile prezidențiale înțeleg că sunt alfa și omega. Ele dau direcția și în funcție de ele trebuie să configurez și majoritățile din Parlament. Mă refer la alegerile prezidențiale alea bune, alea trebuie să dea majoritatea. După ce logică n-am înțeles.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu nu înțelege de ce se mai organizează alegerile parlamentare dacă președintele își poate stabili singur guvernul. Acesta spune că președintele poate să aleagă chiar și un premier care a luat sub 1% la alegerile parlamentare.