Dan Dungaciu dă soluția pentru problemele de securitate a României. Ce spune despre americani

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre relațiile dintre Europa și Statele Unite în contextul războiului din Ucraina. Invitatul a susținut că marile decizii privind securitatea regiunii vor fi luate în principal de Washington și că statele europene nu reușesc să joace un rol decisiv în negocierile care vor urma. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la dificultățile pe care România le întâmpină în relația cu noua administrație americană și de la lipsa unor contacte politice la nivel înalt.

Dan Dungaciu: „Încercăm să rezolvăm probleme noi cu metode vechi”

Profesorul consideră că schimbările din politica internațională sunt mult mai adânci decât par la prima vedere. Multe state europene nu s-au adaptat încă noii realități.

„De asta nu e nici macar o întâlnire oficială la nivel înalt. Și noi încercăm cu metodele de acum 10, 20, 30 de ani să reparăm această problemă.”, afirmă acesta.

În opinia sa, Washingtonul privește diferit raporturile cu partenerii europeni și își stabilește prioritățile în funcție de interesele strategice proprii.

„Americanii se uită la noi și spun: «Dom’le, probleme de securitate, Uniunea Europeană, discutăm cu parteneri strategici».”, spune Dan Dungaciu.

Securitatea regiunii va fi reconfigurată

Profesorul susține că marile decizii privind viitorul războiului și arhitectura de securitate europeană nu vor fi luate exclusiv la Bruxelles.

„E clar că se va reamenaja securitatea regiunii.”, spune el.

Dan Dungaciu a criticat și lipsa unei poziții comune europene în raport cu Rusia.

„Europenii nu au nici măcar un negociator acum pe Federația Rusă. Că nu reușesc să-l găsească.”, afirmă acesta.

Invitatul consideră că Uniunea Europeană transmite în prezent un singur mesaj politic în privința conflictului.

„Uniunea Europeană îți dă o singură soluție: luptăm până la 1. De la 1 mergem la film.”, spune el, ironic.

Potrivit profesorului, poziția oficială europeană rămâne aceea a susținerii Ucrainei până la atingerea obiectivelor asumate.