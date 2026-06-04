Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre numirea noului premier independent Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul politic Dan Dungaciu afirmă că se îndoiește de acest titlu de premier independent. Cu toate că nu va avea o culoare politică, acesta ar putea rămâne omul președintelui, spune invitatul. Acesta sugerează că varianta unui premier independent reprezintă un atu pentru președinte. Astfel, Tomac ar putea fi punctul de legătură între președinție și partidele de la guvernare.
„Al celui care l-a desemnat, până la urmă. E independent, dar nu chiar independent. Dar totuși omul președintelui, adică pe formula guvernul meu. De fapt, despre asta este vorba. Nu știu cât de independent. Este clar că nu e un tehnocrat. Este independent, am înțeles din comunicarea președintelui, independent față de partidele din Parlament. Dar în niciun caz independent față de președinte. Deci este o formulă de soiul acesta. Dacă va ieși, cred că premierul va fi un cordon de legătură între președinție și guvernarea propriu-zisă. Ăsta e scenariul, cel puțin, într-o primă fază.”