Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre numirea noului premier independent Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul politic Dan Dungaciu afirmă că se îndoiește de acest titlu de premier independent. Cu toate că nu va avea o culoare politică, acesta ar putea rămâne omul președintelui, spune invitatul. Acesta sugerează că varianta unui premier independent reprezintă un atu pentru președinte. Astfel, Tomac ar putea fi punctul de legătură între președinție și partidele de la guvernare.