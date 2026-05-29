Dan Dungaciu: „Administrația SUA și-a dat seama că administrația Dan nu are nicio legătură cu trumpismul”

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu acuza conducerea de la Cotroceni de oportunism politic și de lipsa unei doctrine politice clare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu spune că în vremea în care partide precum AUR participau la evenimente în SUA, politicienii îl criticau pe Donald Trump pentru a obține funcții în România. Acum, spune el, ar fi schimbat discursul într-o încercare disperată de a se apropia de administrația de la Washington.

„Schimbarea asta de picior, adică, acum când vorbeam noi, acum un an de zile, despre Trump, noi publicam cărți, mergeam acolo în America, noi eram acuzați de trumpism. Ăștia îl înjurau pe Trump și se calificau ca să obțină posturi de demnitari în România, la guvern, la purtător de cuvânt. Cu cât îl înjurai mai tare pe Trump, cu atât mai mult te calificai. Noi mergeam acolo, disciplinați. Acum s-a schimbat piciorul.

Dungaciu oferă exemplul Poloniei, evidențiind relația de solidaritate cu lideri precum Donald Trump, clădită pe valori și idei comune. În cazul președintelui Nicușor Dan, lucrurile stau complet diferit, spune invitatul. Americanii vor simți imediat lipsa lor de legătură reală cu mișcarea conservatoare de la Washington.

„Să nu-ți vină să crezi că americanii, când se uită la noi, nu-și dau seama că suntem niște caraghioși. Pentru că ei nu înțeleg câți bani a dat Navroski, domnule, ca să se întâlnească. Niciun ban. S-a întâlnit cu Trump în timpul campaniei, că erau ca… ei se înțelegeau în termeni de valori. Ăștia n-au nicio valoare. Navroski s-a întâlnit cu Trump și după și-au făcut poza celebră.
Trump a spus: 5.000 de oameni pentru Polonia, că-l știu pe președinte și suntem la fel. Ăștia nu înțeleg nimic din acele valori. Asta-i drama. Ei nu înțeleg că administrația ta… Și ei zic așa: domnule, vin unii care, domnule, merg pe bani. Măi, nu sunt cu bani. Sunt bani aruncați pentru voi. Pentru că vă simt că nu sunteți ca ei. Ei vă simt că n-arătați la fel. Și așa cum soroșiștii se miros între ei și se recunosc imediat, așa și trampiștii se recunosc imediat. Și își dau seama că ăștia miros complet altfel. Își dau seama că n-au nicio treabă cu ei.”

