Dan Dungaciu, neîncrezător în Guvernul Niculescu: „Nu are majoritate, are doar 150 de voturi în Parlament”

Dan Dungaciu avertizează că guvernul Niculescu nu este unul stabil și nici predictibil. Acesta crede că un guvern cu 150 de voturi în Parlament nu poate rezolva crizele din țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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Un guvern cu 150 de voturi în Parlament nu poate rezolva crizele din România. Explicația lui Dan Dungaciu

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu critică „rezolvarea crizelor din România” prin învestirea Guvernului Niculescu. Acesta spune că a fost învestit un guvern care are doar 150 de voturi în Parlament și care nu va putea lua nicio decizie. Prim-vicepreședintele AUR susține că România a fost aruncată într-un provizorat care îi va face mai mult rău.

„Ce rezolvare la problemele grave pe care le are România am găsit? Am găsit să învestim un guvern care are 150 de voturi în Parlament. Noi am aruncat România într-un provizorat care nu va putea fi acoperit cu tertipuri de genul acesta. Deci tu ai un guvern care are 150 de voturi, la orice proiect pleacă, pleacă de la minus.”, spune sociologul.

„Bătălia aceasta va fi pe negocierile din Parlament”

Dungaciu crede că bătălia politică va fi dusă în Parlament pe negocieri. Acesta susține că Niculescu a fost desemnat premier pentru a negocia în numele PSD-ului, aflat la rândul său sub „presiuni prezidențiale”. El afirmă că Guvernul Niculescu este evident că a fost o improvizație.

„Bătălia aceasta va fi pe negocierile din Parlament. Va fi un guvern care va negocia și cred că de asta au dat premierul în reprezentarea externă. I-au zis: du-te și plimbă-te și vorbește frumos oamenilor, că restul ne ocupăm noi, adică PSD-ul cu presiunile prezidențiale. Este evident că a fost o improvizație.”, explică prim-vicepreședintele AUR.

„Ce stabilitate și ce predictibilitate are guvernul ăsta?”

Sociologul precizează că nu a scăzut criza prin învestirea Guvernului Niculescu, ci chiar s-a amplificat. Acesta pune problema venirii unui investitor sau a unei agenții de rating și spune că avem un guvern neconvingător. Dungaciu punctează că stabilitatea și predictibilitatea sunt tot ce contează pentru investiții străine, iar un Guvern de 6 luni nu întrunește niciunul dintre criterii.

„Criza în România este și mai mare, ea nu s-a diminuat după povestea asta. Vine un investitor, vine o agenție de rating, se uită la ce au făcut ăștia. Avem guvern. Cât durează guvernul ăsta? Ce stabilitate, ce predictibilitate are guvernul ăsta? Nu are nici măcar o majoritate pentru un proiect mic de lege, trebuie să și-o negocieze de fiecare dată. Avem învestit un guvern despre care cei care l-au învestit spun că îl susțin șase luni. Și după șase luni ce se întâmplă?”, menționează Dungaciu.

Premieră națională: Guvernul de 6 luni

În emisiunea lui Marius Tucă din 15 octombrie 2026, Ion Cristoiu remarca o premieră în istoria politică a României: Guvernul de 6 luni. Scriitorul spunea că „Guvernul Niculescu este guvernul nimănui. Este o alcătuire, o născocire, o premieră în România.”.

„La noi, s-au hotărât liberalii și PSD-iștii că peste șase luni… Hai să zicem că liberalii au spus că în șase luni nu depun moțiune de cenzură. Deși, și dacă n-ar fi acest contract, cum depun ei moțiune de cenzură la guvernul ăsta? Că n-au nicio majoritate.”, menționează publicistul.

Presa internațională, avertisment despre Guvernul Niculescu

Guvernul Luca Niculescu a pus capăt crizei politice din România, însă stabilitatea promisă de PSD ar putea dura doar șase luni. Mari publicații occidentale avertizează asupra fragilității sprijinului parlamentar, a deficitului bugetar și a riscului unei retrogradări a ratingului de țară.

Noul Cabinet a depus jurământul marți, 20 octombrie, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Rezultatul i-a permis diplomatului independent Luca Niculescu să preia conducerea Guvernului, după trei încercări eșuate de formare a unui nou Executiv. Obținerea votului de învestitură a fost doar primul pas. Urmează negocierile privind bugetul, reducerea deficitului și alte măsuri economice necesare. Toate acestea trebuie realizate cu ajutorul unei majorități care să reziste în primele 6 luni ale Executivului.