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Ion Cristoiu remarcă o premieră post-decembristă în politica românească: Luca Niculescu, „un Guvern de șase luni”

Andrei Rosz
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Ion Cristoiu explică o nouă premieră politică din România: Guvernul de șase luni. Scriitorul analizează soarta Guvernului Niculescu, dacă acesta va trece de votul Parlamentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Guvernul Niculescu este guvernul nimănui”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu afirmă că Guvernul Niculescu este un „guvern al nimănui”. Acesta surprinde premierele politice din ultima vreme din România. Publicistul spune că după anularea alegerilor, țara are o nouă premieră politică, un guvern de șase luni. Acesta precizează că guvernele sunt investite să conducă țara de la un tur electoral până la următorul, nu să fie puse pentru șase luni.

„Guvernul Niculescu este guvernul nimănui. Este o alcătuire, o născocire, o premieră în România. Românii sunt un bun teren de încercare. Prin anii 1990, Iliescu vorbea despre democrația originală, avea pe undeva dreptate. La ora actuală, noi avem premiere. Am anulat alegerile, iar o premieră. Avem o premieră post-decembristă în istoria democrațiilor din toate timpurile și în istoria României: Guvern de șase luni. Guvernele, când trec de Parlament, sunt până la următoarele alegeri.”, explică scriitorul. 

Liberalii și moțiunea de cenzură

Cristoiu explică perspectiva PNL asupra Guvernului Niculescu. Acesta spune că liberalii au decis să stipuleze în contractul de investitură că nu vor face moțiune de cenzură peste șase luni împotriva Guvernului Niculescu. Scriitorul susține că și dacă PNL și-ar fi dorit o moțiune de cenzură împotriva lui Luca Nicuescu, nu ar avea voturile necesare pentru a face o majoritate parlamentară.

„La noi, s-au hotărât liberalii și PSD-iștii că peste șase luni… Hai să zicem că liberalii au spus că în șase luni nu depun moțiune de cenzură. Deși, și dacă n-ar fi acest contract, cum depun ei moțiune de cenzură la guvernul ăsta? Că n-au nicio majoritate.”, menționează publicistul. 

Ce a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Luca Niculescu?

După discuțiile cu Luca Niculescu de la sediul partidului, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va vota guvernul premierului desemnat, pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice, însă nu va face parte din guvern, dacă va participa și PSD.

„Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. Am discutat de asemenea despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern.”, a susținut liderul PNL. 

Bolojan spune că PNL poate vota o moțiune de cenzură dacă acordul nu este respectat

Totodată, Ilie Bolojan le transmite social-democraților că PNL își rezervă dreptul de a vota o moțiune de cenzură dacă prevederile acordului nu sunt respectate. Susținerea pentru acest Guvern, adaugă liderul PNL, nu presupune refacerea coaliției și nici acordarea unui vot de încredere.

„În primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord. Ne rezervăm posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate. Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite.”, transmite Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook. 

Cum repetă PSD istoria?

Scriitorul ironizează declarația lui Grindeanu despre cum PSD va evalua peste șase luni prestația Guvernului Niculescu. Acesta surprinde că în Guvernul Niculescu, PSD va avea 12 miniștri, deci va fi un guvern majoritar social-democrat. Publicistul spune că nu s-ar fi așteptat ca PSD să fie în stare să-și dea jos propriul guvern.

„Domnul Grindeanu a spus că după șase luni ei evaluează Guvernul Niculescu. Păi sunt miniștrii lor? Ei depun moțiune de cenzură cu AUR împotriva propriului guvern? Au mai făcut asta cu Dăncilă, dar credeam că nu se mai repetă.”, afirmă Cristoiu.

Ce miniștri PSD vor fi în Guvernul Niculescu?

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. În urmă cu o zi, liberalii conduși de Ilie Bolojan au anunțat că vor susține noul Guvern la votul de învestitură, iar social-democrații lui Sorin Grindeanu au confirmat 11 dintre cei 12 miniștri din Cabinetul Niculescu. Noul Executiv cu puteri depline va avea 18 ministere.

  • Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
  • Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)
  • Justiție: Radu Marinescu (PSD)
  • Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)
  • Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)
  • Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
  • Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)
  • Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)
  • Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
  • Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)
  • Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)
  • Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)
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