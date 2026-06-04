Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, guvernul prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci, revenind, eu cred în acest moment că suntem în continuare în criză. România va rămâne în criză, că ăsta nu este o propunere care să scoată România din criză. El nu este nici măcar o propunere din punctul meu de vedere, cel puțin acest moment care are șanse să treacă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Acesta susține că România se află în continuare într-o criză. Analistul mai afirmă, de asemenea, că Eugen Tomac nu este propunerea potrivită pentru a scoate România din această criză. Sociologul spune că în timpul guvernării lui Bolojan nu a fost făcută nicio reformă.