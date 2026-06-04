Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, Guvernul Prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”

Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, Guvernul Prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”

Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, guvernul prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci, revenind, eu cred în acest moment că suntem în continuare în criză. România va rămâne în criză, că ăsta nu este o propunere care să scoată România din criză. El nu este nici măcar o propunere din punctul meu de vedere, cel puțin acest moment care are șanse să treacă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Acesta susține că România se află în continuare într-o criză. Analistul mai afirmă, de asemenea, că Eugen Tomac nu este propunerea potrivită pentru a scoate România din această criză. Sociologul spune că în timpul guvernării lui Bolojan nu a fost făcută nicio reformă.

„Cum ai putea să faci tu cu un guvern care, presupunând că acest guvern va trece… Foarte puțin, probabil. Cum vei reuși să faci un guvern care va fi un guvern, hai să zic așa, tehnic, nu politic, din câte înțeleg. Fără susținere politică, masivă în Parlament. Prin urmare, tot ce au spus cei doi, președinte și premierul desemnat. Iertați-mă, din punctul meu de vedere, n-are niciun mesaj care să liniștească pe cineva. Nu trebuia să accentueze atât de profund faptul că tot ce se întâmplă acuma derivă din alegeri prezidențiale. Chiar dacă avea de gând să o facă. De fapt, asta e marea problemă. O și spui explicit, ca urmare a alegerilor prezidențiale, eu am desemnat… Deci, puteai să nu spui atât de explicit și atunci puteai să-ți faci jocuri. Deci, revenind, eu cred în acest moment că suntem în continuare în criză. România va rămâne în criză, că ăsta nu este o propunere care să scoată România din criză. El nu este nici măcar o propunere din punctul meu de vedere, cel puțin acest moment care are șanse să treacă. Și gândiți-vă dumneavoastră că dacă acest guvern va trece, acest premier va trece, cine o să-l voteze? Votează ditamai PSD-ul? Extrema stângă, USR-ul? Cine mai votează acest guvern? Cum o să arate totuși partidele alea în fața lor, în momentul în care se uită dimineața în oglindă. Ce partide mai sunt acelea care o să voteze un asemenea tip de guvern care va fi de fapt, Guvernul Prezidențial? Deci, asta vreau să spun. Că este totuși ceva care nu se leagă. Trecem peste faptul că încă o dată în România nu s-a făcut nicio reformă reală. Tot ce a făcut domnul Bolojan a fost să lovească în ăștia mai slabi. Adică să ia de la populație. Populație care acuma încet-încet începe să iasă în stradă. Cum vor reuși ei să închidă instituții, să reducă cheltuielile bugetare? Cum vor reuși ei să reducă cheltuielile statului în condițiile în care puterea lor politică este aproape insignifiantă. Și în condițiile în care atenția, avem alegeri locale peste doi ani și jumătate.”, a declarat analistul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”
23:00
Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu critică desemnarea lui Eugent Tomac de către Nicușor Dan. Ce spune numărul 2 din AUR
22:00
Dan Dungaciu critică desemnarea lui Eugent Tomac de către Nicușor Dan. Ce spune numărul 2 din AUR
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 iunie, de la ora 19.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 5 iunie, de la ora 19.00
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu analizează relația România – Ucraina: „România trebuie să fie proactivă în privința drepturilor românilor din Ucraina. Ar trebui să urmeze modelul lui Viktor Orbán”
13:30
Generalul Virgil Bălăceanu analizează relația România – Ucraina: „România trebuie să fie proactivă în privința drepturilor românilor din Ucraina. Ar trebui să urmeze modelul lui Viktor Orbán”
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu rememorează trecerea sa în rezervă: „43 de generali și amirali au trecut în rezervă prin decizia ministrului de la acea vreme, în proiectul «Autocarul»”
13:00
Generalul Virgil Bălăceanu rememorează trecerea sa în rezervă: „43 de generali și amirali au trecut în rezervă prin decizia ministrului de la acea vreme, în proiectul «Autocarul»”
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu spune ce ar trebui să facă România în urma incidentului de la Galați: „Scutul danubian trebuie să fie inițiativa noastră. România trebuie să invoce Articolul 3 NATO pentru a convinge aliații să vină cu sisteme antidronă în țară”
12:30
Generalul Virgil Bălăceanu spune ce ar trebui să facă România în urma incidentului de la Galați: „Scutul danubian trebuie să fie inițiativa noastră. România trebuie să invoce Articolul 3 NATO pentru a convinge aliații să vină cu sisteme antidronă în țară”
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Mediafax
Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic
Click
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Pasul decisiv pentru aviația supersonică: NASA X-59 se pregătește să depășească viteza sunetului
ULTIMA ORĂ Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
22:51
Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
VIDEO Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
22:35
Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
FLASH NEWS Premierul desemnat Eugen Tomac publică imagini cu Nicușor Dan, de la desemnare. Care este mesajul lui
22:16
Premierul desemnat Eugen Tomac publică imagini cu Nicușor Dan, de la desemnare. Care este mesajul lui
FLASH NEWS Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările
22:08
Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările
VIDEO Răzvan Dumitrescu anunță noi detalii despre revenirea sa: „Suntem în pregătirea unui proiect!”
21:50
Răzvan Dumitrescu anunță noi detalii despre revenirea sa: „Suntem în pregătirea unui proiect!”
FLASH NEWS Putin spune că Rusia nu se opune integrării europene a Ucrainei. „Dacă UE s-ar transforma într-o alianță militară, atunci ne-am îngrijora”
21:47
Putin spune că Rusia nu se opune integrării europene a Ucrainei. „Dacă UE s-ar transforma într-o alianță militară, atunci ne-am îngrijora”

Cele mai noi

Trimite acest link pe