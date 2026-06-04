Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, guvernul prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu se întreabă ce partide vor susține Guvernul Tomac. Acesta susține că România se află în continuare într-o criză. Analistul mai afirmă, de asemenea, că Eugen Tomac nu este propunerea potrivită pentru a scoate România din această criză. Sociologul spune că în timpul guvernării lui Bolojan nu a fost făcută nicio reformă.
„Cum ai putea să faci tu cu un guvern care, presupunând că acest guvern va trece… Foarte puțin, probabil. Cum vei reuși să faci un guvern care va fi un guvern, hai să zic așa, tehnic, nu politic, din câte înțeleg. Fără susținere politică, masivă în Parlament. Prin urmare, tot ce au spus cei doi, președinte și premierul desemnat. Iertați-mă, din punctul meu de vedere, n-are niciun mesaj care să liniștească pe cineva. Nu trebuia să accentueze atât de profund faptul că tot ce se întâmplă acuma derivă din alegeri prezidențiale. Chiar dacă avea de gând să o facă. De fapt, asta e marea problemă. O și spui explicit, ca urmare a alegerilor prezidențiale, eu am desemnat… Deci, puteai să nu spui atât de explicit și atunci puteai să-ți faci jocuri. Deci, revenind, eu cred în acest moment că suntem în continuare în criză. România va rămâne în criză, că ăsta nu este o propunere care să scoată România din criză. El nu este nici măcar o propunere din punctul meu de vedere, cel puțin acest moment care are șanse să treacă. Și gândiți-vă dumneavoastră că dacă acest guvern va trece, acest premier va trece, cine o să-l voteze? Votează ditamai PSD-ul? Extrema stângă, USR-ul? Cine mai votează acest guvern? Cum o să arate totuși partidele alea în fața lor, în momentul în care se uită dimineața în oglindă. Ce partide mai sunt acelea care o să voteze un asemenea tip de guvern care va fi de fapt, Guvernul Prezidențial? Deci, asta vreau să spun. Că este totuși ceva care nu se leagă. Trecem peste faptul că încă o dată în România nu s-a făcut nicio reformă reală. Tot ce a făcut domnul Bolojan a fost să lovească în ăștia mai slabi. Adică să ia de la populație. Populație care acuma încet-încet începe să iasă în stradă. Cum vor reuși ei să închidă instituții, să reducă cheltuielile bugetare? Cum vor reuși ei să reducă cheltuielile statului în condițiile în care puterea lor politică este aproape insignifiantă. Și în condițiile în care atenția, avem alegeri locale peste doi ani și jumătate.”, a declarat analistul.