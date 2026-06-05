Dan Dungaciu: „Nu poate un Guvern tehnocrat să rezolve problemele României dacă nu a putut un Guvern cu susținerea majorității în Parlament”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Suntem exact pe formula macronistă în acest moment. În care președinte ia hățurile, iar partidul lui nu există. În cazul nostru, s-ar putea ca cineva în acest moment… Plecând de la un tip de Guvern, să gândească un partid, adică un Macron un pic mai în vremuri de criză. Macron și-a gândit propria strategie când partidul i s-a dus în cap. El a început să joace ba cu unii, ba cu alții, să facă concesii peste concesii. Să joace el, de fapt, schimbările acelea nenumărate de guvernare a Franței.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Acesta a început prin a spune că ar trebui să se facă odată alegerile anticipate ca să ieșim din criză. Sociologul afirmă că mișcarea lui Nicușor Dan a fost una de politică macronistă. Așa cum Macron a gestionat crizele în Franța, spune analistul, așa a făcut și Nicușor Dan.