Dan Dungaciu: „Nu poate un Guvern tehnocrat să rezolve problemele României dacă nu a putut un Guvern cu susținerea majorității în Parlament”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Acesta a început prin a spune că ar trebui să se facă odată alegerile anticipate ca să ieșim din criză. Sociologul afirmă că mișcarea lui Nicușor Dan a fost una de politică macronistă. Așa cum Macron a gestionat crizele în Franța, spune analistul, așa a făcut și Nicușor Dan.
„Și nu poți decât să te duci iar la mintea românului cea de pe urmă. Faceți, domnule, odată alegeri anticipate, să încheiem acest circ care nu duce la nimic. Dacă cineva crede, repet, că un Guvern cu 60% susținere în Parlament nu a rezolvat probleme în România. Acuma crezi că un premier cu 1% politic vorbind, în ochii românilor…. Suntem exact pe formula macronistă în acest moment. În care președinte ia hățurile, iar partidul lui nu există. În cazul nostru, s-ar putea ca cineva în acest moment, plecând de la un tip de Guvern, să gândească un partid, adică un Macron, mă rog, un pic mai în vremuri de criză. Macron și-a gândit propria strategie, când partidul i s-a dus în cap, el a început să joace ba cu unii, ba cu alții, să facă concesii peste concesii. Să joace el, de fapt, schimbările acelea nenumărate de guvernare a Franței. Președintele având prerogative, e adevărat, mai mari în Franța decât în România, fiind mai mulți jucători decât este în România. Deci, în România suntem într-o situație în care este evident că acest guvern este guvernul meu, adică guvernul președintelui.”, a explicat sociologul.