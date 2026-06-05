Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu poate un Guvern tehnocrat să rezolve problemele României dacă nu a putut un Guvern cu susținerea majorității în Parlament”

Dan Dungaciu: „Nu poate un Guvern tehnocrat să rezolve problemele României dacă nu a putut un Guvern cu susținerea majorității în Parlament”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: „Nu poate un Guvern tehnocrat să rezolve problemele României dacă nu a putut un Guvern cu susținerea majorității în Parlament”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Suntem exact pe formula macronistă în acest moment. În care președinte ia hățurile, iar partidul lui nu există. În cazul nostru, s-ar putea ca cineva în acest moment… Plecând de la un tip de Guvern, să gândească un partid, adică un Macron un pic mai în vremuri de criză. Macron și-a gândit propria strategie când partidul i s-a dus în cap. El a început să joace ba cu unii, ba cu alții, să facă concesii peste concesii. Să joace el, de fapt, schimbările acelea nenumărate de guvernare a Franței.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Guvernul Tomac, un guvern tehnocrat, nu poate să rezolve problemele României. Acesta a început prin a spune că ar trebui să se facă odată alegerile anticipate ca să ieșim din criză. Sociologul afirmă că mișcarea lui Nicușor Dan a fost una de politică macronistă. Așa cum Macron a gestionat crizele în Franța, spune analistul, așa a făcut și Nicușor Dan. 

„Și nu poți decât să te duci iar la mintea românului cea de pe urmă. Faceți, domnule, odată alegeri anticipate, să încheiem acest circ care nu duce la nimic. Dacă cineva crede, repet, că un Guvern cu 60% susținere în Parlament nu a rezolvat probleme în România. Acuma crezi că un premier cu 1% politic vorbind, în ochii românilor…. Suntem exact pe formula macronistă în acest moment. În care președinte ia hățurile, iar partidul lui nu există. În cazul nostru, s-ar putea ca cineva în acest moment, plecând de la un tip de Guvern, să gândească un partid, adică un Macron, mă rog, un pic mai în vremuri de criză. Macron și-a gândit propria strategie, când partidul i s-a dus în cap, el a început să joace ba cu unii, ba cu alții, să facă concesii peste concesii. Să joace el, de fapt, schimbările acelea nenumărate de guvernare a Franței. Președintele având prerogative, e adevărat, mai mari în Franța decât în România, fiind mai mulți jucători decât este în România. Deci, în România suntem într-o situație în care este evident că acest guvern este guvernul meu, adică guvernul președintelui.”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
09:00
Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”
08:30
Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”
ACTUALITATE Toni Neacșu, despre respectarea legilor de către politicienii romani: „Constituția noastră este zilnic pusă între paranteze”
08:00
Toni Neacșu, despre respectarea legilor de către politicienii romani: „Constituția noastră este zilnic pusă între paranteze”
Generalul Virgil Bălăceanu anunță ce are de făcut România: „NATO este un concept abstract. NATO înseamnă capabilitățile militare ale fiecărui stat în parte”
07:30
Generalul Virgil Bălăceanu anunță ce are de făcut România: „NATO este un concept abstract. NATO înseamnă capabilitățile militare ale fiecărui stat în parte”
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu comentează parteneriatul strategic cu Statele Unite: „Avem contracte cu SUA de aproape 15 miliarde de dolari pentru echipamente militare. O bună parte au ajuns în țară sau sunt pe cale să ajungă”
07:00
Generalul Virgil Bălăceanu comentează parteneriatul strategic cu Statele Unite: „Avem contracte cu SUA de aproape 15 miliarde de dolari pentru echipamente militare. O bună parte au ajuns în țară sau sunt pe cale să ajungă”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan îl amenință pe Putin că îi expulzează ambasadorul de la București. Pe ruși nu îi interesează
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan îl amenință pe Putin că îi expulzează ambasadorul de la București. Pe ruși nu îi interesează
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic
Click
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Digi24
Mărturia cutremurătoare a femeii rănite de drona rusească în blocul din Galați: Am strigat copilul, l-am împins pe lângă foc, să ieșim
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce pățești dacă îți cumperi o Tesla la mâna a doua: „Nu mi-a spus nimeni”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Aur, bani și vile ale mafiei siciliene, confiscate de autoritățile italiene

Cele mai noi

Trimite acest link pe