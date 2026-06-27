Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat actuala guvernare pentru instabilitatea politică din România, acuzând totodată lipsa totală de reforme. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, critică partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare pentru situația actuală. Întârzierea învestirii unui nou guvern, spune acesta, aduce și mai multă tensiune în lumea civilă. De asemenea, el afirmă despre guvernul Bolojan că, în loc să facă reforma statului, i-a „jupuit” pe cetățeni. Dungaciu mai adaugă că măsurile guvernului Bolojan au dus la scăderea dramatică a forței de cumpărare, economia bazată pe consum fiind singura care mai ține România în picioare.
Acesta susține că Ilie Bolojan așteaptă ca PSD să preia guvernarea pentru a-i preda ștafeta reformelor. Vor aștepta ca PSD să facă reformele care contează, susținând că nu au fost lăsați să le impună, spune invitatul.
„Cu cât durează mai mult învestirea unui guvern, cu atât se acumulează mai multă tensiune. Nu neapărat în relația dintre noi. Și ei, oricum, erau incompatibili și n-au făcut altceva de la Bruxelles, nici măcar ei. Pentru că la ei se adună tensiuni. Și acum noi suntem într-o situație în care ei n-au făcut reforme, guvernul a căzut, nu s-au făcut reforme și guvernul Bolojan a spus că n-a făcut reforme, adică a luat doar pieile de pe noi, prin taxe și tarife, fără să facă înainte nicio reformă. Până să ajungă la reforma statului… Întâi ne-a jupuit. Ne-a jupuit, a omorât consumul, a blocat și unicul motor al economiei care mai există în România: firmele mici și mijlocii. Consumul, că asta e România. Ține foarte mult de consum. Asta e viața. Și acum zice așa: „Dom’le, de ce n-am făcut reformele statului? Pentru că era PSD-ul.” Și acum, atâta eram, n-am făcut reformele statului și acum o să punem PSD-ul să facă reformele statului pe care nu le-am făcut noi din cauza lor. Ne convine asta. Pentru că, sigur că, dacă o să stăm în opoziție, vom sta totuși în opoziție, nota bene, alături de unii care vor vota Guvernul. Noi nu vom vota Guvernul.”