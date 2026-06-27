Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat actuala guvernare pentru instabilitatea politică din România, acuzând totodată lipsa totală de reforme. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Acesta susține că Ilie Bolojan așteaptă ca PSD să preia guvernarea pentru a-i preda ștafeta reformelor. Vor aștepta ca PSD să facă reformele care contează, susținând că nu au fost lăsați să le impună, spune invitatul.