Există putiniști buni și putiniști răi. Dan Dungaciu: „Cordonul sanitar s-a strâmtorat doar în jurul AUR-ului”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat scena politică actuală, despre care spune că separă principalul partid suveranist prin folosirea unui așa-zis cordon sanitar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), susține că partidele clasice precum PSD sau PNL încearcă să țină la distanță polul suveranist. Această izolare se realizează prin intermediul unui cordon sanitar. Totuși, nu ar fi vizate toate partidele din spectrul suveranist. Spune Dungaciu că acest cordon ar fi fost strâmtorat strict în jurul AUR pentru a-l izola electoral.
„Cordonul sanitar există acum, dar s-a strâmtorat un pic, așa că e numai împotriva AUR-ului, că restul, care nu-i așa, restul putiniștilor… Există putiniști buni și putiniști răi. Putiniștii buni pot să fie pro-europeni. Putiniștii răi nu pot să fie nimic bun. Deci cordonul sanitar funcționează. Păi, ei s-au încurcat de fapt în propria plasă sau pânză de păianjen și s-au încurcat în momentul în care au început să vorbească de principii și valori. Și atunci toți au fost derutați că nu știau cum să le așeze în pagină. Se uitau fiecare la fiecare și spuneau: „Ăsta o fi rău, ăsta o fi bun”. Până acum erau buni, acum brusc răi. Oameni care au guvernat împreună ani de zile, PNL-ul și PSD-ul, 7 ani de zile? USR-ul tot cu ei, UDMR-ul la mijloc și cu Viktor Orbán, și cu Bolojan, și cu toți. Și acum noi suntem, ca să zic așa, defecți.”