Există putiniști buni și putiniști răi. Dan Dungaciu: „Cordonul sanitar s-a strâmtorat doar în jurul AUR-ului”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat scena politică actuală, despre care spune că separă principalul partid suveranist prin folosirea unui așa-zis cordon sanitar. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Există putiniști buni și putiniști răi”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), susține că partidele clasice precum PSD sau PNL încearcă să țină la distanță polul suveranist. Această izolare se realizează prin intermediul unui cordon sanitar. Totuși, nu ar fi vizate toate partidele din spectrul suveranist. Spune Dungaciu că acest cordon ar fi fost strâmtorat strict în jurul AUR pentru a-l izola electoral.