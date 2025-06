Dan Dungaciu: „Prin controlul informației nu se poate influența GÂNDIREA oamenilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, analist și geopolitician, a vorbit despre modul în care funcționează dezinformarea în spațiul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu a făcut o paralelă între teoriile comunicării din perioada interbelică și percepția actuală asupra dezinformării. El a evocat modelul „glonțului magic”, o teorie veche potrivit căria publicul reacționează la un mesaj dacă emitentul are control.

„Este obsesia că dacă controlezi emitentul, tu ai rezolvat problema dezinformării. Dar asta s-a petrecut în anii 30-40 când a apărut televiziunea și când toată lumea a crezut în atotputernicia comunicării publice. Atunci au apărut primele teorii ale „glonțului magic”, cel mai important fiind cel care are pistolul. Deci acolo e un public, eu țintesc, pun informația în pistol, am țintit publicul, am tras un glonț și tot publicul ăla a început să își modeleze gândirea după ce am tras eu.”