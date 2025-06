Dumitru Prunariu „Nu este nicio diferență între un bărbat astronaut și o femeie astronaut.”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii Realități Cosmice, Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a zburat în spațiu, a vorbit despre Sally Ride. În dialogul purtat cu jurnalistul H.D. Hartmann, Prunariu a vorbit despre cât de deschisă a fost NASA spre implicarea femeilor în spațiul cosmic. Urmărește aici, integral, emisiunea lui HD Hartmann.

„Pe 18 s-au împlinit mai mulți ani, din 1983 până în prezent, exact de când a zburat în spațiul cosmic prima americancă Sally Ride. A zburat la 20 de ani după Tereșkova în 83, și nu numai că a fost prima astronaută americană, dar a zburat de două ori. A zburat a 2-a oară cu misiunea Challenger SS41g în 1984. De aceea a fost avut și niște funcții de conducere. Ea condus de exemplu site-ul de informații cosmice SpaceCom din 1999 până în anul 2000. Eu am avut ocazia să o cunosc. Sally Ride a murit de cancer din păcate, la o vârstă la care putea încă să aibă multă activitate profesională. În fața ei, am cunoscut-o în 1982 la un congres de astronautică la Budapesta. Era o americancă foarte prezentabilă, îmbrăcat într-un costum mulat pe corp și chiar arăta foarte bine. Acum, între noi, avea ochii albaștri, dar o privire tăioasă, metalică, efectiv parcă te tăia cu privirea când se uita la tine, desigur, altfel o persoană foarte agreabilă. Am stat de vorbă despre zboruri cosmice, am fost mai mulți astronauți acolo care ne-am cunoscut. NASA a căutat să demonstreze faptul că este foarte deschisă și spre femei în spațiul cosmic. Să nu uităm că una dintre femeile care au făcut primele calcule matematice pentru programul de acolo și pentru aselenizare. în condiții speciale, a fost o matematiciană de culoare, iar numele ei este dat acuma unuia din centrele NASA. Nu este nicio diferență între un bărbat astronaut și o femeie astronaut. Trebuie să spun că de multe ori s-a demonstrat că femeile sunt mai concentrate și mai focalizate pe un anumit subiect. Bărbații în general au privire mai largă, mai de ansamblu un pic, dar ele dacă o anumită sarcină, se concentrează strict pe ea.”