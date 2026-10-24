Dan Dungaciu – liderii europeni mai speră că Trump este o eroare și ne vom întoarce la epoca Biden

Dan Dungaciu a analizat schimbările din politica românească și dificultățile adaptării la o nouă etapă. Sociologul susține că vechile formule de guvernare nu mai corespund realităților actuale. El atrage atenția asupra modului în care s-au format generațiile de angajați din administrația publică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vremurile alea nu se mai întorc”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu consideră că România traversează o perioadă de tranziție. El susține că încercarea de a menține vechile formule de guvernare riscă să întârzie adaptarea la o nouă etapă politică.

„Specificul situațiilor de sfârșit de ciclu e că toată lumea e confuză, pentru că sunt unii care nu vor să creadă că ciclul acela se încheie și vor ca să găsească soluții în termenii ciclului ăluia. Și alții care vor să găsească soluții în termeni ciclului care o să vină, dar nu știm foarte bine care este. Păi, dar prelungirea acestui guvern asta înseamnă. Hai că mai reușim un pic, hai că poate încă o dată. Vremurile alea nu se mai întorc”, a declarat analistul.

„Oamenii ăștia au crescut într-o perioadă în care n-a fost nicio confruntare”

Dungaciu susține că experiența profesională a angajaților din administrație este influențată de contextul în care aceștia s-au format. Analistul afirmă că activitatea acestora se bazează pe proceduri și cunoștințe tehnice. Acesta amintește de schimbările produse în instituțiile românești în anii ’90. El subliniază că generațiile formate în acea perioadă au crescut într-un context lipsit de confruntări.

„Un om cum intră în administrație, cum intră, așa iese. El învață doar niște proceduri și niște tehnicalități. Acest lucru se întâmplă inclusiv în România. În anii ’90 s-au populat instituțiile noastre cu oameni noi. Așa era normal, că trebuiau să fie schimbați. Oamenii ăștia care au crescut de tineri până s-au maturizat, au crescut într-o perioadă în care n-a fost nicio confruntare…”, a adăugat sociologul.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit după mai bine de cinci luni de interimat și blocaj politic. Noul Executiv a obținut 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă” în Parlament. În discursul susținut în plen, premierul a prezentat prioritățile noului Cabinet, printre care reducerea deficitului bugetar, atragerea investițiilor și indexarea pensiilor începând din 2027.