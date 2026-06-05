Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, a vorbit despre cheltuielile publice și despre situația economică a României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dungaciu, statul continuă să facă achiziții foarte mari, în timp ce țara se confruntă cu probleme financiare.

„Ce vă spun, toți oamenii aceștia își cumpără, ai sentimentul, prin toate aceste achiziții, pozițiile politice. Asta a fost guvernarea României până în prezent: fiecare a încercat să cumpere de la unul și de la altul, ca să-și asigure, ca să zic așa, stabilitatea” , spune Dungaciu

Critici privind deficitul bugetar

Sociologul a atras atenția asupra deficitului bugetar ridicat. El a spus că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

„Deficitul este mare și îngrijorător. Dar, în același timp, după ce ne spune că deficitul este mare și că sunt probleme mari, mari, mari, mari cu deficitul, zice așa: «Dar problemele de securitate sunt foarte importante și încurajăm România să facă achiziții». Mă uitam și nu-mi venea să cred. Adică deficitul este mare, dar, totuși, nu uitați să cumpărați din SAFE”, subliniază Dungaciu

România, într-o poziție vulnerabilă

Dan Dungaciu consideră că România a ajuns într-o poziție slabă pe plan politic și strategic. În opinia sa, statul nu mai are suficientă forță pentru a lua decizii importante fără presiuni externe.

„România a intrat într-un joc în care este atât de slabă, încât nu poate riposta. Este atât de slabă, încât nici măcar nu poate alege. Și gândiți-vă că, dincolo de toată povestea aceasta, încearcă să se ascundă prin niște mecanisme penibile” , conchide Dan Dungaciu.