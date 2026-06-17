UE vs Rusia, război pe democrației. Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă ca în războiul contra Rusiei să nu devină un sistem ca al Rusiei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum UE trebuie să aibă grijă ca, în războiul contra Rusiei, să nu ajungă un sistem precum cel al Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „De aia am intrat acolo în 2007. Am zis că e un club select în care libertatea… Noi nici atunci n-am fost eficienți. Încă o dată repet asta de fiecare dată, de câte ori am prilejul. Românii nu vor exit, românii nu blamează Uniunea Europeană. Românii blamează comportamentul nostru în Uniunea Europeană.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum UE trebuie să aibă grijă ca, în războiul contra Rusiei, să nu ajungă un sistem precum cel al Rusiei. Acesta spune că de multe ori într-un conflict începi să semeni cu dușmanul tău. El subliniază că acest lucru nu trebuie să se întâmple în cazul Uniunii Europene. Sociologul menționează că Europa trebuie să își mențină elementele constitutive fundamentale. Politicianul afirmă că acesta a fost unul dintre motivele pentru care România a aderat în 2007. Analistul susține că România nu vrea să iasă din UE. Românii blamează comportamentul țării în UE.