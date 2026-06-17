UE vs Rusia, război pe democrației. Dan Dungaciu: „Uniunea Europeană trebuie să aibă grijă ca în războiul contra Rusiei să nu devină un sistem ca al Rusiei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum UE trebuie să aibă grijă ca, în războiul contra Rusiei, să nu ajungă un sistem precum cel al Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum UE trebuie să aibă grijă ca, în războiul contra Rusiei, să nu ajungă un sistem precum cel al Rusiei. Acesta spune că de multe ori într-un conflict începi să semeni cu dușmanul tău. El subliniază că acest lucru nu trebuie să se întâmple în cazul Uniunii Europene. Sociologul menționează că Europa trebuie să își mențină elementele constitutive fundamentale. Politicianul afirmă că acesta a fost unul dintre motivele pentru care România a aderat în 2007. Analistul susține că România nu vrea să iasă din UE. Românii blamează comportamentul țării în UE.
„Uită-te la părinții lor fondatori tot vorbesc. JD Vance și Marco Rubio același discurs, doar stilistica diferită. De ce aperi Occidentul de Est de forțele Estului? Occidentul are un specific al valorilor libertății, al comportamentului politic, al non-autoritarismului și al non-totalitarismului și așa mai departe. Noi trebuie să construim Europa în așa fel încât ea să nu se transforme în opusul ei. Adică în confruntarea asta cu Rusia, să nu devii Rusia. Știți cum e atunci când te lupți mult cu unul, capeți chipul lui și el capătă în chipul tău și începi să semeni cu dușmanul tău. Asta nu trebuie să se întâmple. Noi nu trebuie să discutăm într-un totalitarism rus mai puțin eficient și mai puțin bogat decât totalitarismul european, ca n-am câștigat nimic. Noi n-am câștigat partida dacă suntem într-un totalitarism mai eficient, mai bogat decât cel rusesc, noi am câștigat partida… Așa cum când te lupți cu teroriștii nu câștigi, când tu le omori ălora, femeile și copiii. Devii terorist și nu ai câștigat bătălia cu teroriștii. Așa și Europa. Dacă Europa nu-și menține aceste elemente, cum se spune, elemente constitutive fundamentale, că noi de aia ne-am dus acolo. De aia am intrat acolo în 2007. Am zis că e un club select în care libertatea… Păi dacă astea nu mai există… Noi nici atunci n-am fost eficienți. Încă o dată repet asta de fiecare dată, de câte ori am prilejul. Românii nu vor exit, românii nu blamează Uniunea Europeană. Românii blamează comportamentul nostru în Uniunea Europeană.”, a declarat sociologul.