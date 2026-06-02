Daniela Stanciu: „Nu a existat vreun domeniu care să nu fie blocat în Primăria Sectorului 1 după administrația Clotilde Armand”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre faptul că toate domeniile din Primăria Sectorului 1 au fost blocate după administrația lui Armand. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu: „Ce am descoperit în Primărie… Vreau să spun doar atât. Nu a existat un domeniu care să nu fie blocat. Nu doar să stagneze și să fie nevoie de ședințe. Este blocat efectiv cu un amalgam de întâlniri, situații și alte povești. Management defectuos, vă spun eu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre faptul că toate domeniile din Primăria Sectorului 1 au fost blocate după administrația lui Armand. Aceasta subliniază că a fost un management defectuos. Stanciu afirmă că în continuare se plătesc facturi care nu au putut să fie plătite din acea perioadă.