Daniela Stanciu: „Nu a existat vreun domeniu care să nu fie blocat în Primăria Sectorului 1 după administrația Clotilde Armand”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a vorbit despre faptul că toate domeniile din Primăria Sectorului 1 au fost blocate după administrația lui Armand. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a vorbit despre faptul că toate domeniile din Primăria Sectorului 1 au fost blocate după administrația lui Armand. Aceasta subliniază că a fost un management defectuos. Stanciu afirmă că în continuare se plătesc facturi care nu au putut să fie plătite din acea perioadă.
„Uite, să știți că am venit pregătită să vă povestesc de tot ce am făcut în această perioadă. Și eu personal m-am implicat în primă fază tot din calitatea de cetățean, locuitor al sectorului, părinte, care își duce copiii la instituțiile școlare. Locuiesc în sector din 2013 și am avut exact aceeași motivație. Schimbările, mai ales din perioada 2020-2024. N-are rost să intru în detalii. Ce am descoperit în Primărie… Vreau să spun doar atât. Nu a existat un domeniu care să nu fie blocat. Nu doar să stagneze și să fie nevoie de ședințe. Este blocat efectiv cu un amalgam de întâlniri, situații și alte povești. Management defectuos, vă spun eu. Și acum plătim toate facturile respective pentru că trebuie să le plătești. Există o instanță… Sunt pe eșalonare, dar tot au fost foarte multe. Concret, toate facturile care nu au fost achitate în perioada respectivă le achităm acum.”, a declarat viceprimarul de sector.