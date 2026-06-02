În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a discutat despre provocările cu care se confruntă cetățenii din Sectorul 1, similare celor întâlnite în întreaga Capitală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniela Stanciu: „Sunt problemele generale și cele care au fost strânse în ultimii 4 ani, pentru că după 4 ani frustrările au fost mult mai mari. Clasice: școli, parcări pe care încercăm să le soluționăm în timp cât mai util.”

Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a discutat despre provocările cu care se confruntă cetățenii din Sectorul 1, similare celor întâlnite în întreaga Capitală. Aceasta spune că cetățenii vin cu probleme generale, precum cele legate de școli și parcări. Multe dintre acestea s-au acumulat în ultimii patru ani, generând frustrări în rândul locuitorilor. Stanciu afirmă că Primăria încearcă să rezolve aceste probleme într-un timp cât mai scurt. Viceprimarul de Sector mai subliniază că Sectorul 1 este cel cu cele mai multe locuri de parcare.