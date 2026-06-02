În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniela Stanciu, viceprimar al Sectorului 1, a discutat despre provocările cu care se confruntă cetățenii din Sectorul 1, similare celor întâlnite în întreaga Capitală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Daniela Stanciu a discutat despre provocările cu care se confruntă cetățenii din Sectorul 1, similare celor întâlnite în întreaga Capitală. Aceasta spune că cetățenii vin cu probleme generale, precum cele legate de școli și parcări. Multe dintre acestea s-au acumulat în ultimii patru ani, generând frustrări în rândul locuitorilor. Stanciu afirmă că Primăria încearcă să rezolve aceste probleme într-un timp cât mai scurt. Viceprimarul de Sector mai subliniază că Sectorul 1 este cel cu cele mai multe locuri de parcare.
„Administrația nu este doar despre politică sau nu este deloc despre politică. Acolo, răspundem în fața cetățenilor pentru consumarea banului public. O precizare aș vrea să mai fac. Toti consilierii locali actualmente sunt implicați activ în foarte multe comisii, nefiind remunerați. Sunt foarte implicați. Chiar spuneam zilele trecute, ce activitate intensă și fructuoasă există. Sunt problemele generale și cele care au fost strânse în ultimii 4 ani, pentru că după 4 ani frustrările au fost mult mai mari. Clasice: școli, parcări pe care încercăm să le soluționăm în timp cât mai util. Sectorul 1 este puțin atipic. Compania de parking are cele mai multe locuri de parcare în Sectorul 1. Mult mai multe față de celelalte sectoare, dacă nu mă înșel. Avem o aplicație, o platformă nouă pentru solicitarea de loc de parcare, indiferent de care este. Funcționează foarte simplu și dacă intrați acum pe parcari.primariasector1.ro și acolo, dacă introduceți adresa îți afișează clar dacă există loc de parcare, unde există… Ce documente să depui, este foarte interactivă.”, a declarat viceprimarul Sectorului 1.