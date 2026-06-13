De ce nu a primit Ovidiu Lipan Țăndărică viză în perioada comunismului? „Am avut de când eram copil dosar făcut de Securitate”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre copilăria sa în perioada regimului comunist, despre plecarea tatălui său din România și despre problemele pe care le-a întâmpinat ulterior. Artistul a povestit că a aflat mult mai târziu de ce i-au fost refuzate în repetate rânduri vizele pentru turnee și contracte internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a descris atmosfera din România anilor ’60 și modul în care oamenii erau obligați să trăiască sub presiunea supravegherii permanente.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Au divorțat ai mei, pentru că era situația asta, regimul comunist”

Artistul a povestit că despărțirea părinților săi a avut legătură cu contextul politic al vremii și cu dorința de a evita probleme suplimentare din partea autorităților comuniste.

„Au divorțat ai mei, pentru că era situația asta, regimul comunist, ca să am puțin drum liber, că altfel aș fi fost sub o mare atenție.”, afirmă acesta.

Țăndărică a rămas în România alături de mama și bunicii săi, în timp ce tatăl său a plecat în străinătate.

„Tatăl meu s-a dus în Austria, la Viena, să-și ia moștenirea. Și nu s-a mai întors.”, spune artistul.

Ulterior, tatăl său s-a stabilit în Suedia, iar cei doi au păstrat legătura.

„Ca eu, când am ajuns în Germania, sigur m-a mai ajutat, a venit la noi.”, își amintește artistul.

A fost chemat la Securitate încă din copilărie

Artistul a dezvăluit că, fără să știe la acea vreme, ajunsese în atenția Securității încă de mic.

„M-au luat de la școală. Vecinul, căruia îi spuneam politicos: bună ziua, era ofițier de Securitate.”, povestește acesta.

Țăndărică spune că atmosfera din acea perioadă era marcată de teamă și suspiciune.

„Copiii n-aveau voie să vorbească afară, părinții se ascundeau când vorbeau despre politica ceaușistă.”, afirmă el.

Invitatul își amintește că a fost chemat la Securitate.

„M-a chemat la Securitate și m-a întrebat dacă ascult Europa Liberă. I-am spus că ascult numai muzică de fanfară. A văzut că nu sunt serios.”, afirmă acesta.

Potrivit lui Ovidiu Lipan, experiențele din copilărie au avut consecințe și mai târziu în cariera sa.