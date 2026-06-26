De ce nu există o înțelegere între AUR și partidele de la conducere? George Simion: „Nu putem avea încredere că cei care au anulat alegerile își vor respecta promisiunile recente”

George Simion spune că vrea o guvernare AUR sau alegeri anticipate dacă nu este posibil. El afirmă că nu există nicio înțelegere și cere dialog cu AUR de la început.

„Noi ne dorim o guvernare AUR. Totodată, ne dorim să ajungem la alegeri anticipate, dacă o guvernare care să ne includă nu este posibilă. Momentul era luni, 22 iunie. Eu transmiteam, pentru propunerea actuală și pentru următoarele propuneri, care sunt criteriile noastre și ce ne dorim încă din prima zi a realizării unei înțelegeri sau a unei propuneri. Am transmis că nu avem nicio înțelegere și că așteptăm ca cei care, până atunci, ne-au desconsiderat, cei care ne-au pus la colț, ne-au lăsat dincolo de gard, să-și schimbe atitudinea și să înțeleagă că trebuie să dialogheze cu noi din momentul 1, începând cu programul, până la propuneri de miniștri, până la lucruri care să valideze milioanele de oameni. Să ne exercităm puterea” , spune Simion