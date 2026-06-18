De ce nu face PSD coaliție cu AUR? Mirel Palada: „PSD ar fi stigmatizat în ochii Uniunii Europene dacă ar face o coaliție cu AUR”

În emisiunea Marius Tucă Show, sociologul Mirel Palada spune că încrederea în liderii pro-europeni este în scădere, iar sondajele viitoare vor arăta dacă tendința continuă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Mirel Palada: „În niciun caz. Nu va fi de acord pentru că ar fi stigmatizat în ochii liderilor pro-europeni și, mai ales, ai Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Partidului Socialiștilor Europeni, din care face parte. În consecință, PSD nu va intra niciodată la guvernare alături de AUR”
Mirel Palada spune că AUR poate crește din opoziție. El consideră că partidul își propune să obțină un scor suficient de mare pentru a guverna singur.