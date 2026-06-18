De ce nu face PSD coaliție cu AUR? Mirel Palada: „PSD ar fi stigmatizat în ochii Uniunii Europene dacă ar face o coaliție cu AUR”

Potrivit lui Mirel Palada, încrederea în liderii pro-europeni este în scădere. Tot mai mulți alegători îi consideră mai credibili pe Călin Georgescu și George Simion.

„Este foarte probabil ca încrederea să scadă și mai mult (…) Estimarea mea este că încrederea în acești lideri va continua să scadă. Principala problemă este că, dintre toți liderii pro-europeni și pro-occidentali, așa cum se autodefinesc ei, nu există niciunul în care oamenii să aibă cu adevărat încredere. Toți se erodează în percepția publică, iar tot mai mulți români își păstrează încrederea doar în cei considerați în afara sistemului, precum Călin Georgescu și George Simion, pe care îi văd drept singurii politicieni credibili” , spune Palada