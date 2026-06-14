De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război. Eu știam doar că merg la Chișinău. Am aflat din actele vechi ale bunicilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre rădăcinile sale, dar și despre băiatul și nepoții săi care locuiesc în afara granițelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Celebrul artist a discutat despre revenirea sa în România. Acesta spune despre băiatul său, Alexander, care locuiește în Germania și i-a oferit doi nepoți. Despre cei mici spune că îi calcă pe urme, fiind deja orientați către muzică.

„Întoarcerea în România? S-a născut Alexander, am doi nepoței acum. Sabine Lipan, mama lui Alexander, e profesoară de germană și teologie. A fost redactoare, apropo, la un mare ziar, în mijlocul Germaniei. Doi nepoței care bat la tobe, care fac muzică, de 3 și 5 ani… El e neamț. Jumătate român. Ai mei sunt basarabeni, bunicii și mama.”

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am aflat târziu că sunt basarabean”

Invitatul a declarat că recent și-a aflat rădăcinile. Acesta spune că, uitându-se prin actele bunicilor săi, a aflat că aceștia au venit din Basarabia în anii ’40. Declară că a vizitat Republica Moldova și că a fost profund impresionat de locurile încărcate istoric.