Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război”

De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război”

Malina Maria Fulga
De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război. Eu știam doar că merg la Chișinău. Am aflat din actele vechi ale bunicilor”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre rădăcinile sale, dar și despre băiatul și nepoții săi care locuiesc în afara granițelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Celebrul artist a discutat despre revenirea sa în România. Acesta spune despre băiatul său, Alexander, care locuiește în Germania și i-a oferit doi nepoți. Despre cei mici spune că îi calcă pe urme, fiind deja orientați către muzică.

„Întoarcerea în România? S-a născut Alexander, am doi nepoței acum. Sabine Lipan, mama lui Alexander, e profesoară de germană și teologie. A fost redactoare, apropo, la un mare ziar, în mijlocul Germaniei. Doi nepoței care bat la tobe, care fac muzică, de 3 și 5 ani… El e neamț. Jumătate român. Ai mei sunt basarabeni, bunicii și mama.”

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am aflat târziu că sunt basarabean”

Invitatul a declarat că recent și-a aflat rădăcinile. Acesta spune că, uitându-se prin actele bunicilor săi, a aflat că aceștia au venit din Basarabia în anii ’40. Declară că a vizitat Republica Moldova și că a fost profund impresionat de locurile încărcate istoric.

„Am fost, da. Cum și că fiecare român are mirosul ei. Basarabia, mirosul ei. Dar am fost până la Nistru, îți dai seama. Am văzut la Ștefan cel Mare, acolo. Da, după război. Și s-au stabilit la Iași. Eu, acuma, târziu am aflat că sunt basarabean. Ei se duceau la Chișinău. Nu știu, m-am uitat în astea. Acum nici măcar un an, câteva luni. După război, da. Nu mi-au spus. M-am aflat acum din actele lui tata mare, ale bunicului, ale mamei, ale bunicii. Pe bunica mea o chema Evdokia.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Care sunt beneficiile postului intermitent? Adina Alberts, medic: „Sunt studii care spun că dacă stai 7 zile fără să mănânci, scade cu 80% riscul de a mai dezvolta forme de cancer”
07:30
Care sunt beneficiile postului intermitent? Adina Alberts, medic: „Sunt studii care spun că dacă stai 7 zile fără să mănânci, scade cu 80% riscul de a mai dezvolta forme de cancer”
MARIUS TUCĂ SHOW Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”
06:30
Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”
Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”
06:00
Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”
Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
13:00
Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
12:00
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
11:30
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un vânt înfricoșător care distruge galaxii întregi
REACȚIE Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
10:16
Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
POLITICĂ Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
10:15
Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
ANALIZA de 10 Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
10:00
Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
09:58
Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
09:37
Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”

Cele mai noi

Trimite acest link pe