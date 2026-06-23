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Decizie fără precedent în AUR. Valentin Stan: George Simion schimbă viziunea AUR cu privire la votul din Parlament pentru Guvernul Veștea

Andrei Rosz
Decizie fără precedent în AUR. Valentin Stan: George Simion schimbă viziunea AUR cu privire la votul din Parlament pentru Guvernul Veștea
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum George Simion a schimbat viziunea AUR cu privire la susținerea lui VeșteaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Iar George a rămas în pădure unde este locul și bârlogul. Pentru că din pădurea aia, dacă nu ești la curent, nu a reușit să câștige alegerile. Și acum se vede cum s-a ascuns să nu fie nevoit să spună în clar că dă voturi lui veștea. Și după ce n-a avut încotro și a fost scos din crevasă, a inventat treaba asta… Să vină ăștia la noi, că ne-au zis că suntem nesimțiți și vreau să ne simțim bine…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum George Simion a schimbat viziunea AUR cu privire la susținerea lui Veștea. Acesta a început prin a spune că Simion a decis să se întâlnească cu Veștea după o discuție purtată cu Robert Sighiartău. Jurnalistul afirmă că Simion se ascunde acum exact cum a făcut și la alegerile din 2025.

După întâlnirea lor din pădure, Georgică (n.r. George Simion) l-a chemat pe Adrian Veștea. George Simion s-a întâlnit întâi cu Robert Sighiartău în pădure. După care, Sighiartău, zis și scufila roșie, a plecat într-un picior, știi că el e mai tânăr, s-a adus acasă la Bolojan, la tac-su. Iar George a rămas în pădure unde este locul și bârlogul. Pentru că din pădurea aia, dacă nu ești la curent, nu a reușit să câștige alegerile. Și acum se vede cum s-a ascuns să nu fie nevoit să spună în clar că dă voturi lui Veștea. Și după ce n-a avut încotro și a fost scos din crevasă, a inventat treaba asta… Să vină ăștia la noi, că ne-au zis că suntem nesimțiți și vreau să ne simțim bine… Un băiat care schimbă viziunea AUR cu privire la votul acestui Guvern, enunțată în clar, după ce a glosat și a decretat că așa ceva este inadmisibil…

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