Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog și geopolitician, a analizat mesajele transmise la summitul G7 și perspectivele conflictului din Ucraina. Acesta susține că apelurile Occidentului pentru încetarea războiului nu pot avea efect atât timp cât Rusia consideră că are avantaj pe front. El a comentat și încercările liderilor occidentali de a-l atrage pe Donald Trump de partea lor în relația cu Moscova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Putin nu va opri războiul cât timp armata rusă avansează

Dungaciu afirmă că solicitările adresate președintelui rus pentru încetarea războiului ignoră realitatea de pe teren.

„Ați văzut că cea mai importantă știre acolo a fost să vină Putin, zicea Zelenski, la G7. Să stăm cu el și să-i spunem: «Oprește războiul». Asta este o fixație, o marotă.”, spune acesta.

Rusia nu are niciun interes să accepte o încetare a ostilităților în actualul context militar.

„De ce ar opri Putin războiul dacă este în ofensivă? Trebuie să fii nebun să ceri asta.”, afirmă Dungaciu.

Analistul consideră că doar partea aflată în dificultate are interesul de a opri confruntarea.

„Nu cere oprirea războiului decât cineva care vede că nu mai poate opri inamicul.”, susține acesta.

Dan Dungaciu: „Francezii, englezii și germanii au încercat să îl preia pe Donald Trump în povestea asta”

Potrivit lui Dungaciu, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să folosească reuniunea G7 pentru a obține un sprijin politic suplimentar în conflictul cu Rusia.

„Domnul Zelenski este, din punctul acesta de vedere, disperat și a încercat să folosească G7 ca o trambulină pentru povestea asta.”, afirmă acesta.

El susține că principalele state europene urmăresc și un alt obiectiv strategic: menținerea unei relații apropiate cu Donald Trump.

„Francezii, englezii și germanii au încercat să îl preia pe Donald Trump în povestea asta, să îl țină cât mai aproape de ei și să îl atragă de partea lor în povestea cu Rusia.”, spune Dungaciu.

Sociologul apreciază că acesta este principalul obiectiv al aliaților occidentali în actualul context geopolitic.