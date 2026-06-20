Drona de la Constanța nu a ajuns în derivă, susține Silviu Predoiu: „Traseul este mult prea complicat și nici nu a fost preluată de ruși. Ucraina trebuia să ne spună de existența ei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat incidentul dronei navale ajunse în portul Constanța și a vorbit despre procedurile care ar fi trebuit aplicate de autoritățile române și despre cooperarea cu Ucraina în astfel de situații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Problema este metodologia de lucru și cooperarea cu Ucraina

Simplul fapt că o dronă a ajuns în apropierea graniței României nu reprezintă principala problemă, având în vedere proximitatea războiului.

„Nu poți să-i acuzi că un război e la frontieră și sunt 23 de kilometri de la frontieră până la Galați, a venit o dronă.”, spune acesta.

În opinia sa, întrebarea esențială privește modul în care autoritățile au acționat după identificarea acesteia.

„Problema este cu metodologia de lucru. Ce facem? Ce facem când știm că vine?”, afirmă Predoiu.

El consideră că Ucraina ar fi trebuit să informeze România despre pierderea dronei, în baza relațiilor de cooperare existente.

„Ucraina trebuie să ne spună. Ucraina nu ne-a spus că a pierdut o dronă navală.”, spune fostul șef al SIE.

Predoiu apreciază că traseul parcurs de dronă impune semne de întrebare.

„Traseul ei a fost mult prea complicat ca să acceptăm că a fost o scăpare.”, afirmă acesta.

Silviu Predoiu: „Îmi păstrez convingerea că nu am fost o țintă deliberată a Rusiei”

Predoiu susține că incidentul arată necesitatea unor proceduri de alertare mai rapide în zona de frontieră.

„Drona aceea ne-a spus: războiul nu are frontieră.”, afirmă el.

Sistemele de avertizare din România ar trebui activate în același timp cu cele din porturile ucrainene aflate în apropierea graniței.

„Noi ar trebui, teoretic, să intrăm în stare de alertă, să fie alarmă antiaeriană concomitent cu cea dată în porturile ucrainene.”, spune Predoiu.

Fostul șef al SIE precizează că nu consideră incidentul o acțiune deliberată împotriva României.