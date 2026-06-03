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„Dronele care au pătruns în spațiul aerian al României au fost în derivă”. Generalul Virgil Bălăceanu susține că dronele „fuseseră atinse de gloanțele ucrainene sau bruiate și deviate de la traiectoria inițială”

Malina Maria Fulga
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre incidentul cu drona rusească căzută săptămâna trecută pe un bloc de locuințe din Galați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu spune că un astfel de eveniment nu ar trebui să ne ia prin surprindere. Acesta explică faptul că zone precum Galați sau Tulcea se află exact la frontiera unui conflict, motiv pentru care astfel de incidente sunt de așteptat. Generalul în rezervă afirmă că autoritățile trebuie să gestioneze cu grijă atât resturile dronelor doborâte, cât și alte drone, încărcătura explozibilă fiind în cantități mari.

„Sigur că sursele mele de informare rămân sursele deschise. Și pe ele să încercăm să le analizăm pe acestea, să le analizăm. Nu m-a luat prin surprindere, pentru că am avut destule incidente, nu majore, până în momentul în care a căzut pe un bloc și a explodat. A mai căzut în suburbia Galațiului, nu a explodat. Și atunci am plecat de la ideea că nu zona de nord Tulcea, nord-est Galațiului sunt într-o zonă de frontieră unde este un război. Aceste incidente nu pot fi excluse. Ca atare, cum ar trebui să le gestionez? Și ai aspecte ce țin de gestionarea resturilor, de gestionarea legată de partea de drone care au căzut și n-au explodat, sau nu? Cel mai periculos moment îl constituie punctul de impact unde este și explozia dronei respective. Plecând de la ideea că dronele de atac au 30 până la 55 kg de explozibil.”

Generalul Bălăceanu spune că majoritatea dronelor ajunse în România au fost în derivă și nu atacuri intenționate. El vorbește despre dronele de tip Gerbera, drone-momeală fără explozibil. Cu toate acestea, Polonia, în septembrie, a reușit să doboare un număr mic din acestea.

„Au fost foarte multe semnale de genul acesta și datele îmi spuneau că erau în majoritate, și sunt convins că au fost în majoritate, drone în derivă. Drone care au ajuns în spațiul aerian al României, fie că au fost lovite cu focul sistemelor de apărare antiaeriană, care nu sunt foarte sofisticate în privința porturilor dunărene, de la mitraliere pe platforma unui camion de 12,7 mm, mitraliere cu două sau cu patru țevi de 14,5 mm, tunuri cu tragere rapidă, fie de proveniență sovietică, fie făcute de ucraineni, de 23 mm. Sau, în afară de executarea focului, aparatură de război electronic și bruiere, și atunci apare o deviere de la traiectoria inițială. Celelalte aspecte, că au fost și ele prezente, erau legate de dronele Gerbera, care sunt drone-momeală. Septembrie anul trecut în Polonia înseamnă Gerbera și au fost foarte multe, 19 și acolo. Nu au reușit polonezii și aliații, care îndeplinau misiunea de poliție aeriană, să doboare decât 3-4.”

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