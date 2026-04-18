Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Îmbogățirea uraniului până la 60% duce la obținerea unei bombe nucleare cu repeziciune”

Malina Maria Fulga
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a discutat despre capacitățile nucleare și balistice ale Iranului în conflictul cu Israel și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul (r) Virgil Bălăceanu afirma că, privind conflictul armat dintre Israel și Iran, în teorie ambele părți ar fi îndreptățite să se înarmeze nuclear. De asemenea, acesta susține că Iranul cu siguranță are în plan pregătirea unor focoase nucleare. Din perspectiva sa, îmbogățirea uraniului peste nivelul de 20% nu ar putea avea un alt scop.

„Dacă discutăm în termenii echilibrului de forțe, ambele părți ar trebui să aibă. Probabil este o justificare a Iranului, pentru că am o mare întrebare la care să încercăm să răspundem împreună. Sigur că îmbogățirea uraniului la 60% înseamnă perspectiva unei arme nucleare. Unei arme nucleare performante, pe care o poți realiza și cu uraniul îmbogățit la 60%. Pentru scopul civil, folosești uraniul îmbogățit 2-4%, iar pentru cercetare până în 20%. eci, dincolo de faptul că Iranul susținea că nu are în plan așa ceva, este greu să contraargumentezi. Lucrurile sunt evidente.”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Iranul nu are rachete să lovească Europa de Vest sau SUA”

Cu toate acestea, spune generalul în rezervă că, deși am admite ipoteza în care Iranul ar avea arma nucleară, nu ar putea să o transporte la țintă, în Statele Unite. Capacitatea balistică îi lipsește Iranului. Conform generalului Bălăceanu, aceștia nu pot ataca Europa de Vest, cu atât mai puțin America de Nord.

„Pe de altă parte, degeaba ai arma nucleară, degeaba ai focosul nuclear, dacă nu ai cu ce să-l transporți la țintă. Nu ai vehiculul de transport. Nu ai rachetele balistice. Ori inventarul iranian înseamnă rachete balistice cu bătaie mică. Asta înseamnă până într-o mie de kilometri. Și nici măcar cu bătaie medie, care ar însemna până în 3.000 de kilometri. Majoritatea peste cele cu bătaie mică bat în zona a 2.000 de kilometri. Aspectul legat de folosirea rachetelor balistice pentru Diego García este de discutat. Nu este edificator. Ca atare, la ora actuală, iranienii nu au rachete nici să lovească Europa de Vest, darămite să aibă rachete intercontinentale să amenințe America de Nord.”

