După Ciucă, Cîțu și Orban, a venit lumina din Oradea. Mirel Palada: „Bolojan este un nou nume pe lista premierilor „geniali” ai României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum Ilie Bolojan va intra în lista premierilor „geniali” ai României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Bolojan este un nou nume pe lista premierilor geniali ai României de tip Cioloș, Orban, Cîțu, Ciucă… O serie de persoane absolut absolut oribile din zona liberală care au distrus România. Îmi e silă și scârbă să vorbesc de acest personaj. Astăzi sunt chiar optimist.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Mirel Palada a vorbit despre cum Ilie Bolojan va intra în lista premierilor „geniali” ai României. Într-un stil ironic, acesta a menționat că pe lista premierilor geniali se află și Dacian Cioloș, Ludovic Orban. Printre cei menționați sunt și Florin Cîțu, și Nicolae Ciucă. Despre toate aceste personaje, sociologul spune că sunt niște liberali care au distrus țara. Chiar mai mult de atât, acesta afirmă că îi este silă și scârbă să vorbească despre asemenea personaje politice precum cele enunțate anterior. Într-o notă ironică, Palada spune că este chiar optimist făcând aceste declarații. Continuând în aceeași notă, acesta afirmă că este ca în Batman, asemenea unui personaj Two Face. Asemenea personajului care are o parte de față frumoasă și una arsă, sociologul afirmă că azi și-a prezentat doar fața frumoasă.