Mirel Palada: „Piedone se pregătea pentru alegerile de la primăria capitalei cu vizibilitatea pe care o avea la ANPC”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre demiterea lui Piedone în urma scandalului ANPC. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada a vorbit despre motivele din spatele scandalului lui Piedone. După spusele sociologului, Piedone a devenit mult prea popular prin funcția de Președinte ANPC. Această popularitate aducea la pachet și pretenția acestuia de a candida la Primăria Capitalei. Acest lucru, spune Palada, a supărat sistemul. Acest sistem ar pregăti în funcția de Primar al Capitalei un viitor Nicușor Dan care să îi ia locul actualului președinte, dacă acesta va gafa în funcție. Piedone nu era, în ochii sistemului, un om potrivit, dar reprezenta un obstacol. Astfel, spune sociologul, au scos în atenția publică greșeala flagrantă a șefului ANPC. De altfel, acest presupus sistem nu ar fi scos lucruri neadevărate, căci, spune sociologul, Piedone este grotesc în orice formulă s-ar găsi. Palada spune că și Gabriela Firea a trecut printr-un proces similar cu azilele groazei. În final, Firea nu a primit vreo sentință penală, dar a fost destul de afectată ca imagine politică.

„Păi e simplu. Avem două fenomene care convergeau. Pe de o parte, îl aveam pe un Piedone foarte popular, care nu accepta rolul de actor secundar de tipul, te scoatem din pușcărie cât avem nevoie de tine, te băgăm în pușcărie când ți s-a urcat la cap și lui Piedone tocmai i se urcase la cap. Tocmai furase start în campania electorală, profitând de poziția de președinte al ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ca să închidă restaurante, să laude restaurante, cum voia el. El, de fapt, pregătindu-se pentru campania electorală la București, la locale, pentru care trebuie să se facă alegeri, că nu mai e Nicușor primar, e președinte. Problema este că sistemul nu e de acord ca Piedone să fie primar, pentru că sistemul are nevoie să construiască în această poziție importantă, Primăria București, pe cineva sistemic tuns scurt, întocmai și la timp, care să fie pregătit să execute ordine, mai ales că trebuie să pregătească și o rezervă pentru Nicușor Dan. Nicușor, vedem, că are o prestație din ce în cea mai catastrofală. S-ar putea să nu reziste două mandate. Și atunci, în timp, trebuie pregătit unu care să intre pe trambulina, cu rampa la dispoziție. Și atunci vine Piedone și bagă capul în poză și zice că merită la fel de mult ca și sistemicul vostru. Sistemul vine și zice: «Ce vorbești tu?». Ia să-ți facem noi o nefăcută, un azilul groazei. Și s-au folosit de materialul clientului, pentru că Piedone e grobian și pe persoană fizică, și pe persoană penală. Și i-au dat-o, de n-a avut aer. Dacă ar fi fost cuminte, Piedone, n-apărea acest material, îl lăsau în pace. Dar pentru că a călcat pe niște becuri și becurile au făcut poc sub picioarele lui. Fac cu Piedone ca și cu Firea. Gabrielei Firea nu i s-a întâmplat nimic penal, dar a fost tăvălită suficient de mult încât să nu mai conteze în campania din 2024. ”, a explicat sociologul