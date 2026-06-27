Franța, o nouă dezamăgire pentru Ion Cristoiu? „Este pentru prima dată când simt degradarea Occidentului. Nu mai sunt respectate procedurile.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a remarcat o oarecare degradare a normelor și a valorilor occidentale, pe care le admira în trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Aflat în vacanță la Nisa, Ion Cristoiu a observat câteva schimbări privind rigorile spațiului occidental. În vizitele din anii trecuți în Franța, Cristoiu admira acea disciplină și predictibilitate specifică țărilor din Occident. Cu toate acestea, în acest an lucrurile au stat diferit. Spune invitatul că procedurile clare și constante au dispărut, începând să semene mai mult cu România decât cu o țară din Occident.
„De mai mult timp am venit aici. Mie mi se pare, pentru prima dată, o conștiință a unei degradări a ceea ce am admirat întotdeauna la Occident, și anume procedurile. Dacă te-ai urcat în tramvai, te așezi în tramvai, nu cânți… adică nu am mai văzut respectată nicio procedură. Adică până și Uber-ul. La un moment dat, când a fost Anca Pintelii și așteptam să mă duc, uite, la Catedrala rusă ca să mă autodenunț, mai era un sfert de ceas și închideau ăia, și mi-au trimis ei un mesaj că are pană sau că nu vin. Adică nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu sunt un fascinat, cum era și Sadoveanu, al procedurii occidentale, măreția Occidentului a fost asta.”
Cristoiu oferea un exemplu personal, referitor la soția acestuia, care era o mare admiratoare a sistemului feroviar din Franța. În acest an, spune el, dânsa nu a mai acceptat să meargă cu trenul, preferând ride-sharing-ul. Decizia a fost luată date fiind schimbările simțitoare din toate serviciile publice.
„Spune că nu treci prin mijlocul străzii, nu treci nici dacă pe acolo nu vine nicio mașină niciodată. Așa spune acesta, mai ales în Franța, începe să semene cu noi. Vă dau un exemplu personal. Deci Doina era o mare admiratoare a trenurilor. Trebuie să mergem mâine la Golfe-Juan, unde a debarcat Napoleon, la cele 100 de zile, numai că Doina a zis că nu merge cu trenul, nici dacă este să luăm Uber-ul.”