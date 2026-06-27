Franța, o nouă dezamăgire pentru Ion Cristoiu? „Este pentru prima dată când simt degradarea Occidentului. Nu mai sunt respectate procedurile.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a remarcat o oarecare degradare a normelor și a valorilor occidentale, pe care le admira în trecut. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu oferea un exemplu personal, referitor la soția acestuia, care era o mare admiratoare a sistemului feroviar din Franța. În acest an, spune el, dânsa nu a mai acceptat să meargă cu trenul, preferând ride-sharing-ul. Decizia a fost luată date fiind schimbările simțitoare din toate serviciile publice.