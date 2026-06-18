Care e soarta politică a României? Ion Cristoiu: „Dacă pică Guvernul Veștea, următorul guvern va fi format din USR, PNL și UDMR. Vom avea de-a face cu partide care nu vor ierta pe nimeni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut câteva previziuni privind un viitor guvern, în cazul în care Adrian Veștea nu reușește să strângă o majoritate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu ridică două scenarii posibile în acest moment pentru un viitor guvern. Prima variantă posibilă ar fi un guvern Veștea, în cazul în care Adrian Veștea ar reuși să atragă de partea lui o parte din PNL care nu-l susține pe Ilie Bolojan, cu susținerea PSD-ului ar reuși să formeze o majoritate.

„Între un guvern Veștea, în care Veștea punea mâna pe PNL împreună cu PSD, și guvernul care dacă pică, și va pica în Parlament acest guvern, guvernul următor este USR, UDMR, PNL. Pentru că vom avea de-a face cu niște partide care n-au mamă, n-au tată. Ai uitat cum hăituiesc ăia de la CNA Realitatea? Adică eu cred că acum, așa cum s-a lipit de PSD, au dat jos guvernul. Acum ar trebui să-i sprijinim. Până în 2028, mai ales tu, că nici nu știu dacă vom mai fi.”

În cazul în care guvernul Veștea va eșua, scriitorul vede posibilă o alianță PNL-USR-UDMR. El descrie acest scenariu drept unul sumbru, spunând despre aceste partide că vor taxa toate straturile societății.