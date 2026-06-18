Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul Silviu Predoiu a vorbit despre refuzul președintelui Nicușor Dan de a primi AUR la guvernare, catalogând-o drept o acțiune nedemocratică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. Silviu Predoiu: „România are niște legi care interzic partidele extremiste. AUR-ul e un partid parlamentar”

Generalul Predoiu susține că președintele ar fi trebuit să ceară PSD-ului, fiind primul partid din parlament, să propună un prim-ministru și să formeze un nou guvern. În cazul în care acestora le-ar fi fost refuzat mandatul, ar fi urmat AUR. Generalul susține că refuzul clar al președintelui de a avea AUR la guvernare încalcă Constituția României. Acest refuz vine pentru un partid din Parlamentul României, votat de o bună parte dintre români.