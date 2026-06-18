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Gen. Silviu Predoiu: „Cât timp AUR este în Parlament, Nicușor Dan ar fi trebuit să îi ofere posibilitatea de a da un premier”

Malina Maria Fulga
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul Silviu Predoiu a vorbit despre refuzul președintelui Nicușor Dan de a primi AUR la guvernare, catalogând-o drept o acțiune nedemocratică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. Silviu Predoiu: „România are niște legi care interzic partidele extremiste. AUR-ul e un partid parlamentar”

Generalul Predoiu susține că președintele ar fi trebuit să ceară PSD-ului, fiind primul partid din parlament, să propună un prim-ministru și să formeze un nou guvern. În cazul în care acestora le-ar fi fost refuzat mandatul, ar fi urmat AUR. Generalul susține că refuzul clar al președintelui de a avea AUR la guvernare încalcă Constituția României. Acest refuz vine pentru un partid din Parlamentul României, votat de o bună parte dintre români.

„Teoretic, dacă eu aș fi președinte, aș chema la mine PSD-ul și aș spune: „Vă dau mandatul. Veniți în atâtea zile cu o propunere. Sunteți primul partid.” Nu puteți chema AUR-ul, pentru că e al doilea partid. Chestia aia pe care a zis-o președintele, nu știu dacă noi ne dăm seama, ar trebui să ne înfioare un pic când a spus: „Exclus AUR-ul la guvernare.” De ce exclus? România are niște legi care interzic partidele extremiste. AUR-ul e un partid parlamentar. Nu sunt fan AUR. Dimpotrivă, l-am tot criticat. Dar dacă era un partid extremist, legile intrau în vigoare și îl sancționau și îl eliminau din parlament. Câtă vreme este în parlament, îi dădeai. Dacă nici așa nu obțineau o majoritate, fiind foarte probabil să nu vrea nimeni să se alieze, dă drumul la alegeri anticipate. E clar, ce-ți spune acest blocaj? Îți spune că alegerile parlamentare viciate de actorii politici din 2024 au dat un rezultat confuz și e foarte greu să scoți o majoritate reprezentativă pentru România.”

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