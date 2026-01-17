Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri”

Malina Maria Fulga
17 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu discută despre câteva mituri ale lumii moderne care au fost distruse odată cu intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu afirmă clar că conceptul de drept internațional nu există de fapt și că acesta se aplică doar în cazurile în care este benefic marilor puteri, vizavi de situația din Venezuela. De asemenea, în acest caz, spune Predoiu, Statele Unite au renunțat să se mai ascundă în spatele justificărilor legate de narcoterorism, sugerând clar care este scopul lor real în regiune.

„Dreptul internațional rămâne o iluzie. Dreptul internațional funcționează atunci când convine marilor puteri. Până acum făceau la fel, doar că nu spuneau public. De data asta, Trump a spus public că nu îl mai interesează. Au venit, ați văzut inițial, cu un soi de justificare cu narcoterorismul, dar au lăsat-o deoparte și au trecut la petrol și la alte chestiuni care îi frământau de la început.”

De asemenea, acesta susține că, prin această intervenție a lui Donald Trump în Venezuela, a fost demonstrat faptul că instituțiile din statele democratice nu pot menține sub control derapajele unui lider politic.

„Intervenția în Venezuela a spulberat două mari iluzii: iluzia ordinii internaționale bazate pe reguli și iluzia că, în democrațiile avansate, până la urmă nu contează omul, deoarece instituțiile și mecanismele de control și echilibru sunt atât de puternice încât pot să gestioneze orice derapaj. Uite că nu este așa.”

