Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gen Silviu Predoiu: „Marile puteri joacă șah cu harta omenirii, iar primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare și să fim foarte bine reprezentați”

Gen Silviu Predoiu: „Marile puteri joacă șah cu harta omenirii, iar primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare și să fim foarte bine reprezentați”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre faptul că România trebuie să fie bine reprezentată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Avem nevoie să stăm tare pe picioare. Asta înseamnă să fim reprezentați foarte bine. Cine reprezintă o țară? O reprezintă președintele și premierul, cum avem la noi. Importantă este percepția. Percepția și imaginea o dau reprezentanții oficiali ai statului, în cazul nostru, președintele și premierul.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre faptul că România trebuie să fie foarte bine reprezentată. Acesta spune că percepția și imaginea o dau președintele și premierul. El afirmă că un premier ar trebui să fie clar, eficient și cu o ținută corespunzătoare. Predoiu mai menționează că Nicușor Dan ar trebui să numească un premier care să fie capabil să reprezinte România. Predoiu mai afirmă că marile puteri sunt într-un continuu joc de șah în care interesele se schimbă. Ofițerul SIE spune că România nu poate sta cu mâna în sân în timp ce lumea se remodelează. Acesta afirmă că nu are nimic personal cu Eugen Tomac sau Adrian Veștea. Însă, adaugă generalul, trebuie să fie un premier competent și abil.

„Și pentru că tot vorbim de reprezentare, jocul acesta cu premierii, mie mi se pare extrem de grav. În contextul pe care îl traversăm acum, lumea se schimbă. Am văzut asta, vedem în fiecare zi. Se reașează totul. Se schimbă prioritățile, se redistribuie rolurile. Marile puteri joacă șah. Când marile puterei joacă șah cu harta omenirii, primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare. Asta înseamnă să fim reprezentați foarte bine. Cine reprezintă o țară? O reprezintă președintele și premierul, cum avem la noi. Importantă este percepția. Percepția și imaginea o dau reprezentanții oficiali ai statului, în cazul nostru, președintele și premierul. Haideți să ne uităm la președinte și la opțiunile lui pentru premier. Domnule, dacă președintele e un dat, deocamdată nu știi ce va fi și îl vedem cum performează. Băi, frate, hai să propunem măcar un premier care să fie capabil să reprezinte România coerent, clar, eficient, cu o ținută corespunzătoare. N-am nimic și nu-i judec pe domnul Veștea sau pe domnul Tomac.”, a declarat generalul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
10:00
Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
ACTUALITATE Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”
09:30
Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”
ACTUALITATE Susținătorii lui Bolojan, ia-i de unde nu-s. Gen Silviu Predoiu: „Nu am întâlnit oameni care să îl susțină pe Bolojan așa cum se întâmplă în online”
08:30
Susținătorii lui Bolojan, ia-i de unde nu-s. Gen Silviu Predoiu: „Nu am întâlnit oameni care să îl susțină pe Bolojan așa cum se întâmplă în online”
ACTUALITATE Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
08:00
Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
ACTUALITATE Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
08:00
Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
07:30
Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mașinile declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute! Parlamentul UE a aprobat noul regulament
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
(P) Aparat dentar pentru copii: cum influențează dezvoltarea maxilarului și a danturii
POLITICĂ Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin
11:17
Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin
FLASH NEWS Fostul partid al lui Dragoş Pîslaru, REPER, profită de evenimentele de pe scena politică şi face recrutări de membri
11:12
Fostul partid al lui Dragoş Pîslaru, REPER, profită de evenimentele de pe scena politică şi face recrutări de membri
REACȚIE Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat
11:07
Fritz sugerează că este persecutat de justiție pentru că nu votează Guvernul Veştea. Ce mesaj a dat
FLASH NEWS POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
11:06
POLITICO: UE pregătește măsuri mai dure împotriva Chinei. Liderii europeni îi cer Ursulei von der Leyen să accelereze răspunsul Bruxellesului
REACȚIE PNL respinge cererea lui Adrian Veştea la „un duel democratic”
10:49
PNL respinge cererea lui Adrian Veştea la „un duel democratic”
PODCAST ALTCEVA Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose
10:45
Anghel Damian: De la secretele din spatele fenomenului „Clanul”, la viața de familie alături de Theo Rose

Cele mai noi

Trimite acest link pe