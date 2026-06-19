Gen Silviu Predoiu: „Marile puteri joacă șah cu harta omenirii, iar primii care pică sunt pionii. Avem nevoie să stăm tare pe picioare și să fim foarte bine reprezentați”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre faptul că România trebuie să fie bine reprezentată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Avem nevoie să stăm tare pe picioare. Asta înseamnă să fim reprezentați foarte bine. Cine reprezintă o țară? O reprezintă președintele și premierul, cum avem la noi. Importantă este percepția. Percepția și imaginea o dau reprezentanții oficiali ai statului, în cazul nostru, președintele și premierul.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre faptul că România trebuie să fie foarte bine reprezentată. Acesta spune că percepția și imaginea o dau președintele și premierul. El afirmă că un premier ar trebui să fie clar, eficient și cu o ținută corespunzătoare. Predoiu mai menționează că Nicușor Dan ar trebui să numească un premier care să fie capabil să reprezinte România. Predoiu mai afirmă că marile puteri sunt într-un continuu joc de șah în care interesele se schimbă. Ofițerul SIE spune că România nu poate sta cu mâna în sân în timp ce lumea se remodelează. Acesta afirmă că nu are nimic personal cu Eugen Tomac sau Adrian Veștea. Însă, adaugă generalul, trebuie să fie un premier competent și abil.