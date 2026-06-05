Generalul Virgil Bălăceanu anunță ce are de făcut România: „NATO este un concept abstract. NATO înseamnă capabilitățile militare ale fiecărui stat în parte”

În emisiunea Marius Tucă, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre apărarea României, NATO și nevoia de modernizare militară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Discuția a pornit de la exemple din Polonia și de la situația actuală de securitate din Europa.

Polonia și apărarea națională

Generalul a spus că Polonia investește mult în armată. Are o strategie clară de apărare teritorială. De asemenea, are o relație puternică cu NATO și SUA.

„Polonia investește masiv în problematica apărării și în dezvoltarea unor concepte ale apărării teritoriale, având o politică externă activă pentru o prezență cât mai puternică a NATO și, mai ales, a Statelor Unite. Atunci trebuie să avem o istorie a României în viitor, să fim atacați de două, trei ori și abia după aceea să învățăm” , spune Virgil Bălăceanu

NATO și rolul României

Generalul spune că NATO înseamnă, în realitate, capabilitățile militare ale fiecărui stat membru, inclusiv ale României. Fiecare țară contribuie direct la forța alianței.

„NATO este un concept abstract. NATO înseamnă capabilitățile militare ale fiecărui stat, inclusiv ale României”, afirmă Bălăceanu