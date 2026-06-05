Generalul Virgil Bălăceanu anunță ce are de făcut România: „NATO este un concept abstract. NATO înseamnă capabilitățile militare ale fiecărui stat în parte”

În emisiunea Marius Tucă, Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit despre apărarea României, NATO și nevoia de modernizare militară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Discuția a pornit de la exemple din Polonia și de la situația actuală de securitate din Europa.
Generalul a spus că Polonia investește mult în armată. Are o strategie clară de apărare teritorială. De asemenea, are o relație puternică cu NATO și SUA.
„Polonia investește masiv în problematica apărării și în dezvoltarea unor concepte ale apărării teritoriale, având o politică externă activă pentru o prezență cât mai puternică a NATO și, mai ales, a Statelor Unite. Atunci trebuie să avem o istorie a României în viitor, să fim atacați de două, trei ori și abia după aceea să învățăm” , spune Virgil Bălăceanu
Generalul spune că NATO înseamnă, în realitate, capabilitățile militare ale fiecărui stat membru, inclusiv ale României. Fiecare țară contribuie direct la forța alianței.