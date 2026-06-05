Generalul Virgil Bălăceanu comentează incidentul de la Galați: „Au fost condiții dificile. Trebuie să mergem mai departe cu crearea unui scut danubian”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Generalul Virgil Bălăceanu a analizat incidentul în care o dronă a lovit un bloc din Galați și a explicat care au fost limitele operaționale ale sistemelor de apărare aflate la dispoziția României. Invitatul a arătat că timpul de reacție a fost foarte scurt, însă a subliniat că astfel de incidente impun dezvoltarea unor capabilități suplimentare de protecție în zona Dunării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul a explicat că analiza unui astfel de incident trebuie făcută luând în calcul atât timpul disponibil pentru reacție, cât și altitudinea la care a evoluat drona.

Patru minute pot fi suficiente pentru o interceptare

Invitatul a arătat că, teoretic, timpul disponibil pentru intervenție nu a fost neapărat problema principală.

„4 minute, din punct de vedere teoretic, suficient să lansezi una la două rachete.”, spune acesta.

Potrivit generalului, altitudinea de zbor a dronei este un element esențial atunci când se analizează posibilitatea unei interceptări.

„Unele comentarii spun că altitudinea a fost de 50 de metri. Poate să fi fost de 50 de metri, dar pe ramura coborâtoare, din moment ce a lovit un bloc.”, afirmă Virgil Bălăceanu.

El consideră că drona ar fi putut zbura anterior la altitudini mai mari, unde interceptarea ar fi fost mai ușoară.

„Oare drona nu a acționat la 250-300 de metri altitudine și putea să fie lovită? Sigur că putea.”, spune generalul.

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Invitatul a comparat situația de la Galați cu un incident similar petrecut în Estonia. Acolo, o dronă a fost interceptată cu succes.

„În Estonia, unde drona a fost lovită, un F-16, un pilot român și o rachetă din dotarea Forțelor Aeriene Române au intervenit.”, afirmă acesta.

Generalul a explicat că diferența majoră a fost timpul disponibil pentru reacție.

„Fereastra de oportunitate a fost mai mare de vreo 15 minute și durata de zbor a fost mai lungă.”, spune Virgil Bălăceanu.

În opinia sa, cazul de la Galați a fost marcat de circumstanțe complicate, care au redus șansele unei intervenții eficiente.

„Au fost niște condiții extrem de dificile.”, afirmă generalul.

Totuși, acesta consideră că România trebuie să tragă concluzii din astfel de incidente și să dezvolte noi mecanisme de apărare pentru zona Dunării.