George Simion: „Vom veni și noi cu propuneri pentru premieri. De acum, toată lumea trebuie să știe că AUR contează”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a vorbit despre politică, voturi și Guvern. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

George Simion a spus că nu a făcut promisiuni personale către niciun președinte. El a spus că discuțiile sunt interpretate greșit și că pozițiile sale trebuie înțelese clar.

„Eu nu i-am promis nimic lui Nicușor Dan.”

Simion: „Ne-am respectat declarațiile și vom mai avea propuneri de premieri” Partidul AUR spune că își menține pozițiile publice și cere respect în politică. Reprezentanții susțin că politicienii trebuie să fie consecvenți și sinceri. Simion afirmă că vor continua să facă propuneri de premieri.

„Noi ne-am respectat afirmațiile făcute în spațiul public, l-am respectat și pe Adrian Veștea și ne bucurăm că am putut închega, pentru prima oară, ceva în acest fel. Este normal: dacă vrei voturile cuiva, nu spui că le vrei din patriotism și că nu te deranjează; nu ceri acele voturi, iar noi vom mai avea propuneri de premieri”, spune Simion

Despre AUR și susținători

Potrivit lui Simion, partidul AUR „nu își trădează votanții”. A afirmat că parlamentarii și susținătorii formațiunii nu sunt „de vânzare”.

„Toată lumea trebuie să respecte AUR și votanții AUR și trebuie să știe că nu merge așa cu AUR, pentru că AUR nu trădează și pentru că parlamentarii AUR, demnitarii AUR, nu sunt de vânzare. Dacă nu suntem lăsați să ajungem la pârghiile de putere, măcar să dau un exemplu și să imprim un model pentru societatea românească. Pentru că, în 2019, când eu am intrat în politică, știam că e o cocină și lumea nu voia să se asocieze cu mișcări politice”, conchide George Simion