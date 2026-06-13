Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”

Programul de guvernare nu este tratat ca prioritate: lipsesc interesul pentru detalii, accentul cade pe imagine și listă electorală, iar strategia vizează mai mult poziționarea politică.

„Știi care e paradoxul? Iartă-mă, dar asta e nuanța pe care o adaug eu: Tomac nu numai că știa că nu-l va vota nimeni, dar nici nu acordă prea mare atenție formării guvernului. Pentru el, important este să aibă o listă. Cred că o să pună acolo prieteni, ce găsește el. Nu știu, programul ăla de guvernare… Scopul lui, misiunea lui este să ajungă să cadă în Parlament. Atenție: misiunea lui este să cadă în Parlament. Misiunea istorică, da. Pentru asta, Marius, ca să ajungi în Parlament și să „cazi”, poți să ai și niște hârtii igienice, nu trebuie să ai program de guvernare. Dacă a înțeles, adică oricum va ajunge acolo și va citi «Somnoroase păsărele». Jur, nu contează, conchide Ion Cristoiu