În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Demonstrează că este decuplat, al nostru președinte, de situația din România. Și este decuplat, dacă vreți, și de mecanismele democratice prin care se conduce un stat. Faptul că nu a reușit să se înțeleagă cu partidele în mare parte este și vina actualului președinte. Pentru că nu vine cu nicio soluție. Nu, el spune: domnule, eu nu mă bag în viața partidelor. Dar de ce să nu te bagi? De ce să nu negociezi?”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan a dat în scris că nu se va mări TVA-ul. Cu toate că taxa pe valoarea adăugată a crescut, președintele nu a avut nicio reacție. Cataramă a menționat că o parte din problemele țării i se datorează lui Nicușor Dan. Politicianul afirmă că președintele nu înțelege problemele țării și nici nu reușește să găsească soluții.