Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”

În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”

Andrei Rosz
n mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Demonstrează că este decuplat, al nostru președinte, de situația din România. Și este decuplat, dacă vreți, și de mecanismele democratice prin care se conduce un stat. Faptul că nu a reușit să se înțeleagă cu partidele în mare parte este și vina actualului președinte. Pentru că nu vine cu nicio soluție. Nu, el spune: domnule, eu nu mă bag în viața partidelor. Dar de ce să nu te bagi? De ce să nu negociezi?

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan a dat în scris că nu se va mări TVA-ul. Cu toate că taxa pe valoarea adăugată a crescut, președintele nu a avut nicio reacție. Cataramă a menționat că o parte din problemele țării i se datorează lui Nicușor Dan. Politicianul afirmă că președintele nu înțelege problemele țării și nici nu reușește să găsească soluții.

„A venit și a promis și a dat în scris că nu crește TVA-ul. A făcut ceva când a crescut TVA-ul? N-a făcut nimic. Dă din gură. Și atunci astea sunt problemele României. Problemele României sunt că actualul președinte este complet decuplat de situația din România. Și refuză orice soluție coerentă și concretă prin care ar putea să rezolve criza. Asta este problema noastră fundamentală. I s-a dat un răspuns foarte clar. Dacă vrei să refaci Coaliția, trebuie să păstrezi protocolul și să vii cu un alt membru al Partidului Național Liberal, căruia să-i dai mandatul să formeze Guvernul. Asta este soluția pentru domnul Nicușor Dan, pe care o refuză cu încăpățânare. Nu vrea să discute și vă spun în cunoștință de cauză acest lucru. El crede că dacă tărăgănează lucrurile, România crește economic. Nu, se prăbușește economic România și se prăbușește în primul rând din cauza președintelui Nicușor Dan. El tergiversează și încalcă cu bună știință Constituția și legile țării. Astăzi a expirat mandatul de interimar a nu știu câtor miniștri. A făcut ceva? A zis ceva? Demonstrează că este decuplat, al nostru președinte, de situația din România. Și este decuplat, dacă vreți, și de mecanismele democratice prin care se conduce un stat. Faptul că nu a reușit să se înțeleagă cu partidele în mare parte este și vina actualului președinte. Pentru că nu vine cu nicio soluție. Nu, el spune: domnule, eu nu mă bag în viața partidelor. Dar de ce să nu te bagi? De ce să nu negociezi?”, a explicat omul de afaceri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE ⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
22:00
⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”
ACTUALITATE Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
21:30
Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
19:04
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 12 iunie, de la ora 18.00
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
13:00
Viorel Cataramă: „Îi solicit președintelui Nicușor Dan să primească o delegație conservatoare de la PNL, care să îi propună soluții reale pentru salvarea României”
MARIUS TUCĂ SHOW Ce se întâmplă dacă propunerile lui Nicușor Dan nu sunt acceptate de Parlament? Dan Dungaciu: „Constituția spune că trebuie să mergi înspre alegeri anticipate”
08:30
Ce se întâmplă dacă propunerile lui Nicușor Dan nu sunt acceptate de Parlament? Dan Dungaciu: „Constituția spune că trebuie să mergi înspre alegeri anticipate”
ACTUALITATE Jurnalista Natalia Morari comentează declarațiile autorităților moldovene despre războiul dintre Ucraina și Rusia: „A căzut o dronă și în Moldova. Imediat ne-au anunțat că este rusească, doar că au găsit inscripții ucrainene pe ea”
08:00
Jurnalista Natalia Morari comentează declarațiile autorităților moldovene despre războiul dintre Ucraina și Rusia: „A căzut o dronă și în Moldova. Imediat ne-au anunțat că este rusească, doar că au găsit inscripții ucrainene pe ea”
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Digi24
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”
Cancan.ro
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Mediafax
ULUITOR! Cercetătorii spun că AI poate recunoaște semnele depresiei
Click
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Cancan.ro
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Ce se întâmplă doctore
Victoria Beckham mănâncă de 25 de ani aceeași mâncare. Dieta strictă pe care soțul ei spune că o respectă aproape fără excepție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
O stea s-a autodistrus atât de catastrofal încât nu a lăsat în urmă nicio dovadă a existenței sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe