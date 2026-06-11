În mintea președintelui. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan este decuplat de la situația din țară și de la normele constituționale ale României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Nicușor Dan este decuplat de la situația din România. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan a dat în scris că nu se va mări TVA-ul. Cu toate că taxa pe valoarea adăugată a crescut, președintele nu a avut nicio reacție. Cataramă a menționat că o parte din problemele țării i se datorează lui Nicușor Dan. Politicianul afirmă că președintele nu înțelege problemele țării și nici nu reușește să găsească soluții.
„A venit și a promis și a dat în scris că nu crește TVA-ul. A făcut ceva când a crescut TVA-ul? N-a făcut nimic. Dă din gură. Și atunci astea sunt problemele României. Problemele României sunt că actualul președinte este complet decuplat de situația din România. Și refuză orice soluție coerentă și concretă prin care ar putea să rezolve criza. Asta este problema noastră fundamentală. I s-a dat un răspuns foarte clar. Dacă vrei să refaci Coaliția, trebuie să păstrezi protocolul și să vii cu un alt membru al Partidului Național Liberal, căruia să-i dai mandatul să formeze Guvernul. Asta este soluția pentru domnul Nicușor Dan, pe care o refuză cu încăpățânare. Nu vrea să discute și vă spun în cunoștință de cauză acest lucru. El crede că dacă tărăgănează lucrurile, România crește economic. Nu, se prăbușește economic România și se prăbușește în primul rând din cauza președintelui Nicușor Dan. El tergiversează și încalcă cu bună știință Constituția și legile țării. Astăzi a expirat mandatul de interimar a nu știu câtor miniștri. A făcut ceva? A zis ceva? Demonstrează că este decuplat, al nostru președinte, de situația din România. Și este decuplat, dacă vreți, și de mecanismele democratice prin care se conduce un stat. Faptul că nu a reușit să se înțeleagă cu partidele în mare parte este și vina actualului președinte. Pentru că nu vine cu nicio soluție. Nu, el spune: domnule, eu nu mă bag în viața partidelor. Dar de ce să nu te bagi? De ce să nu negociezi?”, a explicat omul de afaceri.