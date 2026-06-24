Începuturile partidului AUR. George Simion: „În 2020, la primele alegeri, nimeni nu credea că existăm, dar am obținut 10% în Parlament”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion consideră că, din decembrie 2024, România nu mai funcționează ca o democrație reală. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Simion spune că doar persoane „validate” sau „verificate” pot ajunge în funcții importante. El compară situația cu un sistem de tip „vetting”, folosit și în Republica Moldova. Pe scurt, unii sunt acceptați în sistem, alții sunt excluși din start.

„Din decembrie 2024 încoace, când am constatat că nu mai există democrație în România și că tot ceea ce a crezut generația părinților mei era, de fapt, o minciună. N-avem democrație, n-avem alegeri libere, nu există alternanță la putere. Dacă „băieții potriviți” și „băieții validați”, „băieții verificați”. În Republica Moldova se spune „vetuiți”, ca în procesul de „vetting”, spune Simion

Mesaj despre AUR și începuturi

În discuție apare și ideea că partidul AUR a pornit de la zero. George Simion afirmă că atunci când a început proiectul politic, credea în existența unei democrații funcționale.

„Da, dacă nu te numeri printre ei, dacă ești căzut în dizgrație, nu poți accede la mecanisme reale de putere în țara noastră. Pentru mine, un om care a pornit de la zero o formațiune politică, crezând că există democrație, este un coșmar din care nu ne mai trezim din decembrie 2024 încoace” , afirmă Simion