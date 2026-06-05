Ion Cristoiu comentează atitudinea PSD față de Nicușor Dan: „Avem un președinte al României din partea USR, dar PSD se comportă cu el ca și cum ar fi Iliescu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat pasivitatea partidelor în raport cu instituția prezidențială, ajungându-se în situația actuală a propunerii unui premier independent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Într-o critică acidă asupra pasivității partidelor politice, Ion Cristoiu afirmă că acestea ar fi de vină pentru actuala situație politică a României. Acesta arată cu degetul către partide precum cel Social Democrat, care, într-o lună de consultări la Cotroceni, nu au venit nici măcar cu o propunere de premier în fața președintelui.

„Partidele sunt de vină, astea, asta spun. Lui Nicușor Dan i-au dat partidele dreptul să facă la consultări dintotdeauna, inclusiv când l-a pus pe Cioloș, trebuia să vină PSD cu propunere, AUR, niciunul nu s-a dus cu propunere. Toate partidele, în frunte cu PSD, au zis să rezolve președintele. Avem de-a face cu o lovitură de stat prezidențială, dar pusă la cale de partide. Președintele n-are drepturi absolute, că nu e Macron, dar nu i s-a dat.”

De asemenea, invitatul face un comentariu ironic la adresa PSD-ului, taxând o neconcordanță ideologică în comportamentul partidului. Președintele este susținut de o zonă de dreapta, cum este cazul USR-ului. Totuși, Cristoiu remarcă un comportament aproape docil din partea PSD-ului. El afirmă că aceștia îl tratează pe președintele Dan de parcă ar fi Iliescu.