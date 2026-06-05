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Ion Cristoiu îl compară pe Nicușor Dan cu Ion Iliescu. Ce spune publicistul despre PSD

Malina Maria Fulga
Ion Cristoiu comentează atitudinea PSD față de Nicușor Dan: „Avem un președinte al României din partea USR, dar PSD se comportă cu el ca și cum ar fi Iliescu”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat pasivitatea partidelor în raport cu instituția prezidențială, ajungându-se în situația actuală a propunerii unui premier independent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Într-o critică acidă asupra pasivității partidelor politice, Ion Cristoiu afirmă că acestea ar fi de vină pentru actuala situație politică a României. Acesta arată cu degetul către partide precum cel Social Democrat, care, într-o lună de consultări la Cotroceni, nu au venit nici măcar cu o propunere de premier în fața președintelui.

„Partidele sunt de vină, astea, asta spun. Lui Nicușor Dan i-au dat partidele dreptul să facă la consultări dintotdeauna, inclusiv când l-a pus pe Cioloș, trebuia să vină PSD cu propunere, AUR, niciunul nu s-a dus cu propunere. Toate partidele, în frunte cu PSD, au zis să rezolve președintele. Avem de-a face cu o lovitură de stat prezidențială, dar pusă la cale de partide. Președintele n-are drepturi absolute, că nu e Macron, dar nu i s-a dat.”

De asemenea, invitatul face un comentariu ironic la adresa PSD-ului, taxând o neconcordanță ideologică în comportamentul partidului. Președintele este susținut de o zonă de dreapta, cum este cazul USR-ului. Totuși, Cristoiu remarcă un comportament aproape docil din partea PSD-ului. El afirmă că aceștia îl tratează pe președintele Dan de parcă ar fi Iliescu.

„A fost o lună. Spune-mi și mie când a venit Grindeanu să spună: „Bă, stați un pic”. Deci am avut pentru prima dată un președinte care teoretic e USR-ist. Am avut un PSD care s-a purtat cu el ca cu Ion Iliescu. Eu așa ceva n-am pomenit.”

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