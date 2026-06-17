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Răscoală în PNL? Ion Cristoiu: „Bolojan este pentru prima dată contestat de lideri importanți din PNL”

Malina Maria Fulga
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a remarcat o importantă schimbare de atitudine în interiorul Partidului Național Liberal, odată cu desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul propunerii lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, Ion Cristoiu spune că a avut loc o mișcare inedită în interiorul PNL. Mai mulți membri cu vechime în partid s-au întors împotriva liderului de partid Ilie Bolojan. Cristoiu amintește că, deși în urmă cu ceva timp votul PNL împotriva susținerii unei guvernări alături de PSD era clar. Astăzi, după numirea lui Veștea în funcție, o parte dintre membri și-au schimbat votul.

„Avem totuși o premieră extraordinară. E pentru prima dată de când a ajuns Bolojan când el este contestat de lideri marcanți ai PNL. Domnul Crin Antonescu, pe care îl cunoaște partidul, a spus un lucru. Țineți minte că marți, 5 mai, după ce au fost 50 la nu știu cât, niciunul dintre cei de acum nu a zis nimic. Până acum, până zilele acestea, acești lideri, Predoiu, nu s-au pronunțat fățiș împotriva lui Ilie Bolojan. De data aceasta, cum ar fi spus Petre Roman, domnul Crin Antonescu își amintește, în 28 sau 29 ianuarie 1990 despre țărăniști, s-au demascat. Acum, acești lideri nu mai pot da înapoi. Totuși s-au devoalat. Repet, până acum ei nu au zis nimic.”

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