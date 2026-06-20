Ion Cristoiu, despre dubla măsură a progresiștilor: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu aduce critici acide la adresa dublului standard din tabăra reformistă din Parlamentul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Având în vedere recenta acuzare a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, Ion Cristoiu a analizat acest eveniment, remarcând un dublu standard. Acesta spune că tabăra reformistă USR din Parlament a militat pentru legea „Fără penali în funcții publice”. Cu toate acestea, observă gazetarul, acest standard nu se aplică în cazul lui Ciucu, care este un important lider din PNL. Invitatul spune că a spus încă de la începutul acestei mișcări că nu este benefică. Cu toate acestea, nu a putut să nu remarce dubla măsură.