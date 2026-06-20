Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”

Ion Cristoiu: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”

Malina Maria Fulga
Ion Cristoiu, despre dubla măsură a progresiștilor: „USR-iștii au urlat peste tot să nu mai fie penali în funcții publice. Mă întreb de ce nu pleacă acum Ciucu de la Primăria Capitalei”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu aduce critici acide la adresa dublului standard din tabăra reformistă din Parlamentul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Având în vedere recenta acuzare a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, Ion Cristoiu a analizat acest eveniment, remarcând un dublu standard. Acesta spune că tabăra reformistă USR din Parlament a militat pentru legea „Fără penali în funcții publice”. Cu toate acestea, observă gazetarul, acest standard nu se aplică în cazul lui Ciucu, care este un important lider din PNL. Invitatul spune că a spus încă de la începutul acestei mișcări că nu este benefică. Cu toate acestea, nu a putut să nu remarce dubla măsură.

„Când se discuta în campanie, nu lua nimeni în seamă, normal ar fi ca el să nu mai intre în noua conducere pe care o clocește Ilie Bolojan. Deci noi, și eu și tu, am fost printre puținii din această țară care am zis că chemarea la DNA, chiar și până la sub acuzare, nu înseamnă nimic. Când ieși, condamnă definitiv. Au venit alde Ciucu, Fritz, Țoiu și toți bolojeniștii ăia cu „fără penali în funcții publice”. Mi-au zis: „Domnule, nu, nu, nu în momentul în care ești chemat, poți să pleci”. Ciucu de ce nu pleacă? Acest aer al patriei a fost împuțit de ei, bolșevizat de ei prin exigență.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Drona de la Constanța nu a ajuns în derivă, susține Silviu Predoiu: „Traseul este mult prea complicat și nici nu a fost preluată de ruși. Ucraina trebuia să ne spună de existența ei”
08:00
Drona de la Constanța nu a ajuns în derivă, susține Silviu Predoiu: „Traseul este mult prea complicat și nici nu a fost preluată de ruși. Ucraina trebuia să ne spună de existența ei”
ACTUALITATE Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”
07:30
Mai mulți bani la stat, mai puțini în buzunarele românilor. Alexandru Rafila: „PNRR este folosit ca un motiv pentru a face legi iresponsabile”
ACTUALITATE Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”
07:00
Câți bani pierde România în procesul cu Pfizer? Alexandru Rafila: „Ne percepe 2 milioane de euro pe lună penalități pentru contractul cu vaccinuri”
Politicienii români sunt la cheremul Maiei Sandu, potrivit Gen. Silviu Predoiu: „Îi folosește pe Bolojan și Nicușor. Este un actor fără scrupule”
06:00
Politicienii români sunt la cheremul Maiei Sandu, potrivit Gen. Silviu Predoiu: „Îi folosește pe Bolojan și Nicușor. Este un actor fără scrupule”
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
13:00
Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”
ACTUALITATE Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
10:00
Alexandru Rafila vorbește despre achiziția vaccinurilor anti-COVID: „M-a deranjat foarte tare lipsa de asumare totală din partea celor de la USR”
Mediafax
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Digi24
Premierului ungar, Peter Magyar, Lovitură pentru Kiev la summitul UE
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Adevarul
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Mediafax
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb și ape turcoaz
Click
Mihaela Tatu, detalii rare despre fostul soț și fiica lor. Cu ce se ocupă Ioana astăzi. „A construit o poveste în jurul meu”
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
O companie specializată în rachete imprimate 3D ar putea devansa SpaceX în cursa spre Marte

Cele mai noi

Trimite acest link pe