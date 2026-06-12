Votul unanim din Biroul Politic al PNL împotriva Guvernului Tomac. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan conduce cu o mână de fier partidul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre votul PNL prin care s-a stabilit că formațiunea nu va susține guvernul lui Eugen Tomac, catalogând momentul drept unul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că ședința PNL în care s-a votat în majoritate ca formațiunea să nu susțină noul guvern a fost una cu adevărat istorică. De asemenea, el vede acest eveniment ca o dovadă de putere a lui Ilie Bolojan ca lider de partid.

„Declarația, ședința de astăzi, decizia luată de PNL are o dublă semnificație istorică. Sigur că la noi coțofenele abuzează de cuvântul istoric, totul este istoric și când măcăne o rață, a măcănit istoric. Dar rezultatul acesta este istoric.”

Gazetarul îl caracterizează pe Ilie Bolojan drept o „mână de fier” în Partidul Național Liberal. Se discutase adesea despre o anumită aripă din partid care ar vrea să îl înlăture pe Bolojan. Totuși, această răzvrătire nu s-a văzut și la vot.