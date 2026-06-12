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Votul unanim din Biroul Politic al PNL împotriva Guvernului Tomac. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan conduce cu o mână de fier partidul”

Malina Maria Fulga
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre votul PNL prin care s-a stabilit că formațiunea nu va susține guvernul lui Eugen Tomac, catalogând momentul drept unul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că ședința PNL în care s-a votat în majoritate ca formațiunea să nu susțină noul guvern a fost una cu adevărat istorică. De asemenea, el vede acest eveniment ca o dovadă de putere a lui Ilie Bolojan ca lider de partid.

„Declarația, ședința de astăzi, decizia luată de PNL are o dublă semnificație istorică. Sigur că la noi coțofenele abuzează de cuvântul istoric, totul este istoric și când măcăne o rață, a măcănit istoric. Dar rezultatul acesta este istoric.”

Gazetarul îl caracterizează pe Ilie Bolojan drept o „mână de fier” în Partidul Național Liberal. Se discutase adesea despre o anumită aripă din partid care ar vrea să îl înlăture pe Bolojan. Totuși, această răzvrătire nu s-a văzut și la vot.

„În primul rând, pentru faptul că este votul în unanimitate de astăzi, arată că PNL este sub conducerea unei mâini de fier, care este a lui Bolojan. Să vă explic. Pe 5 seara, mai țineți minte, după moțiunea de cenzură, a fost un Birou Politic al PNL și toți ne așteptam ca la acel Birou Politic, și tu te așteptai, că știai ce spuneau tot felul de PNL-iști, că îl urăsc pe Bolojan, ne așteptam ca Ilie Bolojan să fie pus în minoritate, nu să fie dat afară, din moment ce el a propus atunci ca partidul să nu accepte asumarea guvernării împreună cu PSD. Deci este foarte important. Decizia de atunci a fost așa. Nu a fost să treacă în opoziție. Ăsta este un fake news. A fost că nu vor mai face niciodată guvern în veci cu PSD, chiar dacă în felul acesta coaliția pro-occidentală, așa-zisă, s-a făcut pulbere. El nu a spus că trece în opoziție, a zis că mai degrabă trece în opoziție. Toată lumea se aștepta ca această propunere, care a fost a președintelui PNL, să cadă la vot. Adică s-a votat și, într-adevăr, când s-a votat, a câștigat cu 50 la 4. Toată lumea a zis, unde erau adversarii? Cătălin Predoiu, doamna Pauliuc, Rareș Bogdan și alții.”

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