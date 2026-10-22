Profeția politică a lui Ion Cristoiu: „Guvernul Luca Niculescu va rămâne până în 2028”

Ion Cristoiu susține că guvernul Niculescu va rezista până în 2028. Acesta afirmă că tot ce s-a întâmplat în ultima vreme în politică demonstrează că nu mai există niciun fel de predictibilitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Nu are cum să cadă acest guvern”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu afirmă că Guvernul Niculescu va rămâne la Palatul Victoria până în 2028. Acesta precizează că nu există o majoritate care să facă moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Cu toate astea, adaugă scriitorul, Opoziția va fi o imensă provocare pentru Executivul lui Luca Niculescu.

„Guvernul Luca Niculescu va sta la conducere până în 2028. Sunt 3 partide în spatele lui. Există un acord pe 6 luni și se vor vota legile. Nu are cum să cadă acest guvern. Se vor bate probabil între ei în Opoziție…”, explică scriitorul.

„M-ai prins într-o seară în care eu nu cred în nicio posibilitate”

Publicistul crede că toate evenimentele politice din ultima vreme au demonstrat că se poate întâmpla orice. Acesta susține că desemnarea lui Niculescu și numirea a 6 miniștri din afara PSD fac lucrurile foarte greu de descifrat.

„M-ai prins într-o seară în care eu nu cred în nicio posibilitate. Cred faptul că au pus premier, toate stima pentru el, unul care nu era nimic. N-am înțeles ce rost are că în acest guvern există 6 miniștri ai președinției. Asta arată că se poate face orice. Uite că a trecut cu 280 de voturi. Nu știu cine ce va face.”, spune Cristoiu.

Care e componența Guvernului Niculescu?

Noul Guvern a depus jurământul marți, 20 octombrie, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Rezultatul i-a permis lui Luca Niculescu să preia conducerea Guvernului, după trei încercări eșuate de formare a unui nou Executiv. Sorin Grindeanu are 12 miniștri în Cabinetul Niculescu, în timp ce 6 sunt independenți.

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