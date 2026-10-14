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SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
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Reprezentanții Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) s-au reunit în ședință miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, pentru a decide dacă susțin Guvernul format de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații au încheiat ședința după aproximativ o oră de discuții, iar Sorin Grindeanu a transmis că va face declarații de presă de la ora 19:00. Surse politice au transmis că liderul PSD va confirma intrarea miniștrilor social-democrați în noul Executiv cu puteri depline. Gândul publică lista celor 11 nume care s-ar afla pe lista miniștrilor propuși de social-democrați pentru Cabinetul Niculescu.

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Cine sunt cei 11 miniștri care ar fi fost propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu

Social-democrații ar fi propus 11 nume care vor face parte din Cabinetul condus de Luca Niculescu, în cazul în care acesta va primi cele minimum 233 de voturi necesare în Parlament. Premierul desemnat a declarat că va depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista finală a miniștrilor care vor face parte din următorul Executiv. Iată lista propusă de PSD:

  • Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;
  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  • Alexandru Rogobete – ministru al Sănătății;
  • Florin Manole – ministru al Muncii;
  • Daniel Zamfir – ministru al Economiei;
  • Radu Marinescu– ministru al Justiției;
  • Alexandru Stoica – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Ștefan Ovidiu Popa – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;
  • Natalia Intotero – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Mihai Ghigiu – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Ștefan Radu Oprea – ministru al Apărării Naționale.

Sursele politice mai transmit că Secretariatul General al Guvernului le va reveni tot social-democraților.

Grindeanu: „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu

„Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm” / „Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine” / „Șansa noastră de a scădea AUR este să guvernăm bine”

„Alegerea nu e simplă. Lumea așteapta ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut, să schimbăm direcția.

Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum.

Șansa noastră de a scădea AUR este sa guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, ar fi transmis Sorin Grindeanu în timpul ședinței de la Vila Lac.

Mai multe stenograme obținute de Gândul din ședința care a avut loc la Vila Lac sunt disponibile AICI.
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