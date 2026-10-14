SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv

Reprezentanții Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat (PSD) s-au reunit în ședință miercuri, 14 octombrie, la Vila Lac, pentru a decide dacă susțin Guvernul format de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații au încheiat ședința după aproximativ o oră de discuții, iar Sorin Grindeanu a transmis că va face declarații de presă de la ora 19:00. Surse politice au transmis că liderul PSD va confirma intrarea miniștrilor social-democrați în noul Executiv cu puteri depline. Gândul publică lista celor 11 nume care s-ar afla pe lista miniștrilor propuși de social-democrați pentru Cabinetul Niculescu.
Social-democrații ar fi propus 11 nume care vor face parte din Cabinetul condus de Luca Niculescu, în cazul în care acesta va primi cele minimum 233 de voturi necesare în Parlament. Premierul desemnat a declarat că va depune joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista finală a miniștrilor care vor face parte din următorul Executiv. Iată lista propusă de PSD:
Sursele politice mai transmit că Secretariatul General al Guvernului le va reveni tot social-democraților.
„Alegerea nu e simplă. Lumea așteapta ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie anul trecut, să schimbăm direcția.
Dacă intrăm, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în Guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum.
Șansa noastră de a scădea AUR este sa guvernăm bine. De țipat, nu câștigăm cu ei. Noi trebuie să guvernăm bine, asta este șansa noastră”, ar fi transmis Sorin Grindeanu în timpul ședinței de la Vila Lac.