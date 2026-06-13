Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”

Într-o discuție din emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu vorbește despre căderea comunismului și schimbările din România după 1989. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu susține că România nu a trecut printr-o tranziție coerentă de la comunism la capitalism, ci printr-un proces haotic

„În cazul României, n-a supraviețuit niciun comunist, pentru că România s-a întors în anii ’90, dar într-o democrație la fel de proastă, la fel de „tochitură”, cum să zic… Toți scriitorii au combătut-o. Deci noi avem ce pune deoparte. Noi, românii, am reușit să compromitem capitalismul și comunismul. Comunistul nu l-am compromis, l-am românizat” , spune Ion Cristoiu.

Marius Tucă a citat un articol în care autorul vorbește despre «dezarmarea interioară» și un nou «Război Rece», prezent în școli, cultură și în codul inteligenței artificiale