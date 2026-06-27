Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat modul în care au fost distribuite locurile în Consiliile de Administrație ale Radioului Public, susținând că partidul AUR este nedreptățit în fața altor partide mai mici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că modul de distribuire a locurilor în Consiliile de Administrație ale Radioului Public și TVR este unul nedrept. AUR nu a primit un loc de conducere, deși este un partid votat de o mare parte dintre români. Totuși, spune el, un partid de 10%, cum este cazul USR-ului, a fost favorizat. Totuși, gazetarul consideră că și AUR ar putea să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocierile cu celelalte partide.