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Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”

Malina Maria Fulga
Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat modul în care au fost distribuite locurile în Consiliile de Administrație ale Radioului Public, susținând că partidul AUR este nedreptățit în fața altor partide mai mici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu susține că modul de distribuire a locurilor în Consiliile de Administrație ale Radioului Public și TVR este unul nedrept. AUR nu a primit un loc de conducere, deși este un partid votat de o mare parte dintre români. Totuși, spune el, un partid de 10%, cum este cazul USR-ului, a fost favorizat. Totuși, gazetarul consideră că și AUR ar putea să dea dovadă de mai multă flexibilitate în negocierile cu celelalte partide.

„AUR a fost nedreptățit de acea coaliție, așa-zisă pro-opoziție, în chestiunea celor două locuri în Consiliul de Administrație la Radio România Actualități și la TVR. A făcut plângere la CCR, dar doamna Simina Tănăsescu nu vrea să facă motivarea, deși a trecut termenul. A fost acolo o majoritate, dar tefelista din fruntea CCR… Repet, există un termen în care, după pronunțarea sentinței, cum ar fi, trebuie să faci motivarea. Fără motivare, nu poate fi transpusă în practică. Totuși, mie mi se pare nedrept ca USR să aibă președintele Radioului Public, un partid de 10%, și celălalt partid să nu aibă. Mie mi se pare normal ca la radio, cel puțin, să fie unul de la AUR. Dar, repet, eu cred, din câte am văzut acum, că și AUR trebuie să fie mai flexibil.”

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