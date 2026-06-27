Ion Cristoiu, verdict pentru UE: „Liderii europeni vor părăsi foarte greu posturile. Fără revoluție nu se va schimba nimic în Uniunea Europeană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu aduce o critică privind metodele de cenzurare a libertății presei din țările occidentale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu a discutat despre un caz recent din Franța, în care un post de televiziune a fost închis de Consiliul Audiovizualului. Cristoiu spune că este vorba despre o metodă gravă de cenzurare a canalelor media. Gazetarul susține că în spațiul occidental ar exista la putere anumite elite. Acestea, spune el, vor fi foarte greu de îndepărtat, iar până atunci își vor impune cu în continuare agenda.
„Ăștia de la consiliul lor au considerat că intervențiile moderatorilor, cum sunt la noi fiica poporului, Gâdea, toți ăia care fac, orientează dezbaterea, și au considerat că asta este o tendențiozitate. Deci, aplicată la noi, ar trebui să-i interzică lui Gâdea alea, cuvântările alea de la început. Da, până acolo a ajuns. Este o prostie, poți să-i spui, treaba lui ce face. Elita asta care este acum va părăsi foarte greu, că fără război, fără revoluție nu vor pleca, pierdem timpul. Domnul președinte e venit de pe altă planetă? La ora actuală, niște tipi la friptură: USR-ul, UDMR-ul și PNL-ul. S-a dublat friptura, pentru că, plecând PSD-ul, ei au totul mai mult, da. Și cum să semneze ei un acord de dragul țării, să plece? Eu n-am pomenit așa ceva.”