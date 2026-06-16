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Nicușor ignoră 90 de parlamentari AUR. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan este victima ordinelor primite de a exclude jumătate din Parlamentul României”

Malina Maria Fulga
Nicușor ignoră 90 de parlamentari AUR. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan este victima ordinelor primite de a exclude jumătate din Parlamentul României”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu spune că criza actuală politică din România s-ar datora președintelui Nicușor Dan, care refuză să accepte un guvern din care să facă parte și partide din spectrul suveranist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu îl învinovățește pe președinte prin faptul că România nu are în acest moment un premier și un guvern cu puteri depline. Susține că președintele alege să excludă jumătate din electorat, mai exact pe cel al partidelor suveraniste.

Gazetarul afirmă că AUR ar fi fost varianta salvatoare pentru formarea unei majorități parlamentare, dacă s-ar fi dorit acest lucru. Cu toate acestea, ei nu sunt acceptați la guvernare.

„La celelalte două pe care le-ați spus dumneavoastră, are explicația excluderii din jocul politic a jumătate din electorat. Deci, domnul Nicușor Dan este victima ordinelor primite, pentru că, dacă ar fi fost luat în discuție și AUR, situația se debloca. Nu știu, se făcea PSD-AUR, PNL-AUR. Nu se poate. Toată nebunia de acum vine dintr-un ordin, încăpățânare, fixație a președintelui României că un partid, AUR, pe locul doi în Parlament, are 90 de parlamentari, iar ei sunt aruncați la coș.

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